Alibaba.com港商交易額3位數增

他解釋，新冠疫情促使貿易商及廠家加快轉型，不少企業對企業（B2B）的採購活動移師至網上進行。平台上港商銷量最好的產品類別為消費電子、家居、珠寶、包裝印刷、運動娛樂，主要銷往美國、英國、加拿大、澳洲和法國等市場。

看好港電商B2B 擬增聘 Alibaba.com今年2月上架人工智能（AI）生意助手，可幫助商家生成文字、影片介紹產品，目前已在內地、香港和台灣市場推出。文成樑提到，相對沒有使用AI生意助手的商家，商機轉化率提升8.4%，又看好香港電商B2B滲透率空間仍然龐大，為配合業務需要，計劃增聘人手，將香港的團隊規模翻一倍，主力增加客戶經理等前線人員。

字節跳動3季收入或多40% 另外，內地短片社交平台抖音母企字節跳動，據報去年第3季收入增長43%至309億美元（約2,410億港元），增幅較上半年略為加快，且增長率更是Meta近兩倍，反映其廣告和電商增長加快；首3季收入達844億美元，按年升40%。