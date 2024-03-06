道指曾跌228點 iPhone在華銷量插失落一哥
美股周二早段偏軟，道指曾跌228點，報38,761點；標指曾跌29點，報5,101點；個別明星科企傳來負面消息下，納指曾跌196點，報16,011點。
蘋果公司（Apple Inc.）早前被個別券商下調投資評級，一大原因是iPhone內地銷情惹憂。果不期然，Counterpoint Research統計顯示，今年首6個星期，內地iPhone銷量按年暴瀉24%，市佔率縮3個百分點至16%，失落「一哥」地位。Apple股價周二早段續跌最多2.86%。
實際上，內地同期智能手機銷量按年下跌7%，但iPhone屬嚴重「跑輸大市」；而小米集團(01810)跌幅也是7%，市佔率企穩在14%。主要品牌當中僅華為及從其分家的榮耀，銷量分別按年升64%及2%，市佔率分別升至17%及16%。
券商唱淡 Tesla年內瀉27%
另一家在華銷情遇冷鋒的重磅美企是特斯拉（Tesla），中國乘聯會早前公布，該企上月內地汽車銷量僅6.03萬輛，按年跌19%，創2022年12月後單月新低。即使今年農曆新年由1月變成2月是原因之一，券商已警告不利股價，並下調今季全球銷量預測，股價繼周一瀉7.14%後，周二曾續跌3.49%，今年以來累瀉近27%，行政總裁馬斯克亦因此把世界首富之榮銜讓予亞馬遜創始人貝索斯。
數據方面，2月份ISM非製造業採購經理指數（PMI）報52.6，跌0.8個百分點，遜預期，其中新訂單指數升至56.1，但用工指數跌至48，遜預期，重陷收縮區間。1月份工廠訂單撇除運輸設備後，按月跌0.8%。
安踏旗下Amer曾挫8%
安踏體育(02020)旗下Amer Sports上市後首份業績出爐，去年少蝕17.45%至2.08億美元，指引今年收入增長由23.09%降至「10至19%中段」，經調整毛利率由52.49%升到53.5至54%；又謂長期每年收入增長10至15%、3至5年內毛利率升3個百分點以上等。然而，本季收入增長指引僅6至8%，股價早段曾挫8.53%。
另外，折扣零售店Target公布，截至2月3日底止第四財季，同店銷售按年跌4.4%，收入按年增長1.66%至319.19億美元，純利按年增長57.76%至13.82億美元；指引明年1月底止本財政年度，同店銷售介乎持平至增長2%，勝上財年的跌3.7%；每股盈利8.6至9.6美元，以中間值計增長1.78%。Target股價早段飆最多13.1%。
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