道指曾跌228點 iPhone在華銷量插失落一哥

美股周二早段偏軟，道指曾跌228點，報38,761點；標指曾跌29點，報5,101點；個別明星科企傳來負面消息下，納指曾跌196點，報16,011點。

蘋果公司（Apple Inc.）早前被個別券商下調投資評級，一大原因是iPhone內地銷情惹憂。果不期然，Counterpoint Research統計顯示，今年首6個星期，內地iPhone銷量按年暴瀉24%，市佔率縮3個百分點至16%，失落「一哥」地位。Apple股價周二早段續跌最多2.86%。

券商唱淡 Tesla年內瀉27% 另一家在華銷情遇冷鋒的重磅美企是特斯拉（Tesla），中國乘聯會早前公布，該企上月內地汽車銷量僅6.03萬輛，按年跌19%，創2022年12月後單月新低。即使今年農曆新年由1月變成2月是原因之一，券商已警告不利股價，並下調今季全球銷量預測，股價繼周一瀉7.14%後，周二曾續跌3.49%，今年以來累瀉近27%，行政總裁馬斯克亦因此把世界首富之榮銜讓予亞馬遜創始人貝索斯。

數據方面，2月份ISM非製造業採購經理指數（PMI）報52.6，跌0.8個百分點，遜預期，其中新訂單指數升至56.1，但用工指數跌至48，遜預期，重陷收縮區間。1月份工廠訂單撇除運輸設備後，按月跌0.8%。

另外，折扣零售店Target公布，截至2月3日底止第四財季，同店銷售按年跌4.4%，收入按年增長1.66%至319.19億美元，純利按年增長57.76%至13.82億美元；指引明年1月底止本財政年度，同店銷售介乎持平至增長2%，勝上財年的跌3.7%；每股盈利8.6至9.6美元，以中間值計增長1.78%。Target股價早段飆最多13.1%。