比特幣金價齊破頂

Bitcoin越6.9萬美元 市值10萬億膺第8大資產 加密貨幣和現貨黃金價格雙雙創新高。加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣（Bitcoin）一度突破6.9萬美元，惟之後有所回落。至於現貨金突破去年12月高位，創每安士2,141美元新高。

神秘大戶掃幣 值273億 據報有神秘買家過去15個月低調大手掃入逾54,164枚比特幣，價值逾35億美元（約273億港元），成為其中一位加密貨幣最大單一持有者，並有「鯨魚先生」之稱號。不過，亦有消息指上述的「鯨魚先生」未必是單一投資者，而是來自比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）背後的基金或大銀行。Amberdata研究總監Chris Martin稱，該錢包自2022年11月以來，一直透過幣安（Binance）和KuCoin交易平台購買比特幣。

比特幣市值最新突破1.35萬億美元（約10.53萬億港元），一度躍居全球第8大資產，超越社交平台Meta和股神投資旗艦巴郡。另據測算，由於比特幣之父中本聰（Satoshi Nakamoto）長期持倉110萬枚比特幣，所以幣價上升連帶其身家暴漲，突破720億美元。

加密貨幣交易平台The Block數據顯示，南韓和其他亞洲國家的交易員約佔比特幣交易量70%，與2021年比特幣價格處於歷史高位時非常相似。

至於在2月份，價值1.17萬億美元（約9.12萬億港元）的比特幣交易中，亞洲佔了7,910億美元，北美投資者則僅佔1,130億美元。

台研開放投資比特幣ETF 除日本外，台灣金管會亦表示將會評估開放投資比特幣ETF的可能，半年內推出虛擬資產專法草案。這反映加密貨幣ETF已成為各地資金逐鹿之地，各地監管為保金融市場吸引力，亦在積極研究將之納入正規交易和監管範疇。

同被視為避險工具的黃金，現貨金昨日再度突破每安士2,100美元，高見2,141.84美元，漲1.3%，正式創下歷史新高。

外媒引述Felder Report創始人Jess Felder預期，未來一、兩年，金價可上衝2,700至2,800美元，主要是全球金融市場的信貸狀況繼續惡化，美國聯儲局遲早將不得不向市場注入更多流動性，且料聯儲局將無法把通脹降至2%的目標，持續的高通脹將令市場對聯儲局失去信心，從而削弱美元，令黃金成為一種有吸引力的資產。

比特幣年內大漲