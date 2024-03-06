3央企新能源車業務將單獨考核 東風A漲停

中港兩地汽車股表現背馳，當中東風汽車A股更漲逾一成升停板；比亞迪、長城汽車、廣汽集團的A股跟漲0.82至1.46%不等。主要是受到內地政府表明，將積極培育新興產業與未來產業，鞏固擴大智慧網聯新能源車等產業的領先優勢，提振了股價。

其中國資委提到，國有汽車企業在新能源方面發展還不夠快，將調整政策，對3家中央汽車企業（一汽集團、東風集團與長安集團）進行新能源汽車業務的單獨考核，需要激勵企業大膽創新。

電動車龍頭比亞迪積極向外擴展，其Atto 3改款車型近日在日本上市，定價較內地貴一倍，達450萬日圓，折合約21.53萬元人民幣。其海洋系列中的「海鷗」車型，於巴西及墨西哥市場同步推出，預期會在更多拉丁美洲國家銷售。為了緩解出口運力短缺問題，比亞迪計劃在未來兩年內將旗下汽車貨輪數量增加至8艘。

另邊廂，美股上市的法拉第未來公布，以侵犯商業機密和不正當競爭為由，向深圳市中級人民法院對公司前高層丁磊提出訴訟，請求法院判令賠償相應損失，並進一步要求華人運通立即停止侵犯與FF 91相關的商業機密的行為。