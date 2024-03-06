大摩：外資放慢減持中資股

內地A股連日靠穩，惟外資持續流出。摩根士丹利報告顯示，全球淨長倉基金有22億美元資金流出香港和內地股票，速度有所放緩。不過，高盛財富管理部門的首席投資官Sharmin Mossavar-Rahmani警告，現階段投資中國並不明智，應暫時避免將資金投入中國市場。

高盛籲暫避內地市場 高盛的Mossavar-Rahmani直言，即使中國股市近期表現不佳，似乎提供了低買入點的機會，但現時進入中國市場將面臨諸多不確定性。由於中國經濟預計將面臨長期放緩，加上房地產市場、基礎設施建設和出口等傳統增長支柱的疲軟，應暫時避免將資金投入中國市場，並對中國市場持謹慎態度。

她又指，中國政策制訂的不確定，以及經濟數據的不一致性，對評估投資風險造成額外挑戰，特別是考慮到中國近期對訊息安全的加強控制、暫停公布部分關鍵經濟數據，削弱了市場的預測和分析能力。

滬綜連升4日 深股轉跌 回看昨日A股表現，滬綜指收報3,047點，漲8點，連升4日；深成指跌21點，報9,416點；深圳創業板指數收報1,833點，跌一點。滬深兩市合共成交約1.07萬億元人民幣，外資經滬深股通轉淨買入15.53億元人民幣。