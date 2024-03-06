美元債資金到位 萬科仍7連挫
內房股龍頭之一萬科企業(02202)近期的財務問題備受關注，尤其是3月11日到期的美元債能否到期償付。公司昨日發新聞稿回應，稱該美元債（XS1917548247）所有資金已到位，償債工作在有序鋪排中。然而，萬科股價連跌7個交易日，昨挫2.5%至5.46元；多隻內地上市萬科債券跌3至29%不等；僅萬科A股收市微升0.53%。
日資券商大和發表報告，雖然削萬科港股目標價16.89%至6.15元，但維持「跑贏大市」投資評級，認為該企業短期風險可控，長線則要看銷售表現。針對公司股價和債價近日曾大跌，該行料主因是市場曾傳出萬科有一債務融資延期談判被拒，相關消息或影響公司未來銷售和融資能力；由於公司今年到期債務175億元（人民幣‧下同），單靠去年第三季度的現金餘額1,040億元應足夠緩衝，可見短期風險有限。
碧桂園債權人傳聘顧問
該企近日召開3月份集團管理會議，會上透露集團正積極採取措施開源節流，透過減少非經營性開支，努力降低現金流的支出，同時積極透過銷售增加現金流入，確保有足夠的資金來支持交付和日常營運。
融創上月銷售額挫74%
內地住宅銷售低迷情況未有改善迹象。融創中國(01918)公布，今年首兩個月合約銷售金額為64.9億元，按年跌64.12%。單計2月的合約銷售金額為27.3億元，按年跌74.86%，每方米均價為8,370元，按年跌37.25%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：