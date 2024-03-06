美元債資金到位 萬科仍7連挫

日資券商大和發表報告，雖然削萬科港股目標價16.89%至6.15元，但維持「跑贏大市」投資評級，認為該企業短期風險可控，長線則要看銷售表現。針對公司股價和債價近日曾大跌，該行料主因是市場曾傳出萬科有一債務融資延期談判被拒，相關消息或影響公司未來銷售和融資能力；由於公司今年到期債務175億元（人民幣‧下同），單靠去年第三季度的現金餘額1,040億元應足夠緩衝，可見短期風險有限。