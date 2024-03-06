美擬阻AMD向華出口閹割版AI晶片

現屆美國政府不斷收緊對中國的科技封鎖，尤其是用於開發人工智能（AI）的半導體。超微半導體（AMD）本來與英偉達（Nvidia）一樣為中國市場推出性能較低的AI晶片以符合美國的出口管制規定，但消息指，華府連「閹割版」AI晶片也阻撓AMD向中國出口。AMD股價周二早段曾跌3.02%。

據悉，AMD原以為專為中國設計的「閹割版」AI處理器「MI309」（屬於「MI300」系列），可以在不取得政府許可的情況下就能銷往中國。不料官員認為，它的性能依然太強大（too powerful），所以售往中國之前必須取得商務部轄下工業與安全局（BIS）的出口，暫時不知AMD會否遞交申請。

華府去年10月首度將對華出口管制範圍擴大到英偉達「閹割版」晶片時已經下令，出售低於技術管制門檻的晶片時，一樣要上報美國政府。AMD去年收入約15.06%來自中國（包括香港）。

中國撤製造業外資准入限制 事實上，中美角力加劇已影響外商投資中國的意欲，中國商務部也不再發布以美元計值的實際使用外資金額（FDI），以人民幣計亦按年下跌8%，主要是服務業跌13.4%所致，高技術製造業相關的FDI仍增長6.5%。

為吸納外資及推動產業升級，內地昨日宣布全面取消製造業領域外資准入限制，同時擴大鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資企業境內再投資，並且讓他們平等參與政府採購、招標投標、標準制訂，加強外商投資服務。