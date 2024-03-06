置富每單位分派減8%

雖然期內利率上升，但該房託資產負債比率按年僅升0.7個百分點至24.6%。行政總裁趙宇預期，今年第四季旗下紅磡置富都會資產提升的支出約兩億元，已有約8億元的循環貸款及現金，故目前沒有融資需求。她又指，目前利率已經見頂，總債務中約62%已經按固定利率作出對沖，緩解利率上升的部分影響，而今年目標是保持良好的續租率，並保留優質商戶。

展望今年，業績報告指，儘管預期客運量會進一步恢復，但香港和內地的酒店業和零售業前景，因地緣政治和經濟的不確定性而蒙上陰影。另集團正撤出其餘下發展物業存貨，但市況預期在年內也不會大幅改善。