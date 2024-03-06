置富每單位分派減8%
香港經濟增長乏力，連以往被視為穩定的收租業務也難捱。房地產信託基金置富產業信託(00778)公布，在去年全年收益僅升約1.21%至17.85億元，物業收入淨額微升0.71%至12.99億元。全年可分派收益更跌7.6%至8.1億元，每基金單位全年分派40.38仙，按年跌8.53%；其中末期分派18.02仙，按年跌14.59%。
海港企業虧損縮45%
雖然期內利率上升，但該房託資產負債比率按年僅升0.7個百分點至24.6%。行政總裁趙宇預期，今年第四季旗下紅磡置富都會資產提升的支出約兩億元，已有約8億元的循環貸款及現金，故目前沒有融資需求。她又指，目前利率已經見頂，總債務中約62%已經按固定利率作出對沖，緩解利率上升的部分影響，而今年目標是保持良好的續租率，並保留優質商戶。
至於以收租和酒店業務為主的海港企業(00051)，去年全年錄得營業額15.79億元，按年升38.6%；列帳股東應佔虧損收窄45.68%至1.07億元，每股虧損15仙，不派息。若不計入投資物業重估盈餘，基礎淨虧損為2.01億元，按年升五成一。
展望今年，業績報告指，儘管預期客運量會進一步恢復，但香港和內地的酒店業和零售業前景，因地緣政治和經濟的不確定性而蒙上陰影。另集團正撤出其餘下發展物業存貨，但市況預期在年內也不會大幅改善。
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