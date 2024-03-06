去年永久離港提MPF涉3萬宗 挫半成

積金局公布，去年全年以永久離港為由提取強積金（MPF）的個案為2.99萬宗，按年跌5.67%；涉及資金72.61億元，少9.47%。單計第四季，以永久離港為理由提早提取強積金的申索數目為7,200宗，按季少17%；而該季以退休等不同理由提取強積金的申索總數約為6.6萬宗。

上月人均回報7300元 此外，今年2月中港股市在低位回穩，且環球股市表現亮麗，帶挈打工仔強積金賺錢。強積金顧問機構GUM及積金評級不約而同統計，2月強積金成員人均賺約7,300元，年初至今則賺2,300元。

強積金顧問機構GUM稱，雖然2月大中華股票基金及香港股票基金表現最好，分別上漲7.2%及6.8%，但首兩月仍分別下跌1.7%及3.5%。無獨有偶，積金評級亦指中港股票基金單月回報約6.82%，是該基金類別自去年1月以來的最佳單月表現。反之，環球債券基金是2月表現最差的資產類別，單月虧損約1.25%。

至於上月美國股票基金升幅約5%，歐洲股票基金表現相對較弱，僅漲2%。若以首兩個月計，日本股票基金表現稱冠，升幅逾8%，單計2月升逾3%。

GUM常務董事陳銳隆指出，港股2月明顯反彈，主要因為市場期待3月內地會推出刺激政策，加上本港的財政預算案中宣布全面撤除樓市印花稅，刺激市民的購買意欲。

平均帳戶結餘兩年高 積金評級主席叢川普稱，本港最近放寬房地產和貸款政策，加上美國不斷發出積極信號，都為市場提供動力，而逾42%的強積金資產投資於股票基金，股市上升將促使成員平均帳戶結餘按月增加8,200元，至24.72萬元，是2022年1月以來最高。