滙豐等多家銀行停做摸貨按揭

港府全面撤辣令投資者部署短炒之際，據指多家銀行拒絕承做確認人身份（俗稱摸貨）的按揭，其中滙豐銀行昨日明確通知前線代理，即時停止摸貨交易按揭申請。

據悉，撤辣後不少前線代理向銀行查詢摸貨按揭。然而，不僅滙豐，渣打、恒生、東亞、大新等均拒絕摸貨按揭；中銀香港及花旗則尚在考慮；工銀亞洲據報亦已暫停提供摸貨按揭。信銀國際指，按揭申請的審批將按客戶個別情況而定。

金管：評估風險後決定 金管局發言人回應指，當局要求銀行審慎經營按揭貸款業務，及管理風險；按揭所承受的風險，可能因樓宇買賣的交易形式而有所改變，銀行就個別情況提供按揭與否，屬其經營風險評估後的決定。

中原按揭董事總經理王美鳳稱，據了解大部分銀行未有接受摸貨按揭，加上樓按措施實施超過15年，10多年來已沒有摸貨交易，有銀行即使對其持正面態度，仍需時重新評估潛在風險及按揭流程。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明提醒，現時樓市仍未正式復甦，加上銀行對按揭業務取態偏向審慎，建議投資者入市前應做好風險管理。

摸貨是指買家在與原業主簽署正式買賣合約後，但在指定成交日期前（即簽署樓契及支付餘款前），以高於其購入價將合約權益轉讓予另一位買家，從中獲利。