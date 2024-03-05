輪商精選：博新地續展升浪 揀20968
內地召開兩會，人大新聞發言人稱中國經濟長期向好基本趨勢沒有改變，一萬億元人民幣增發國債項目全部下達。除了兩會行情，本周有內地服務業採購經理指數（PMI）、進出口等數據發表。
港股本周開局窄幅波動，整體波幅進一步收窄，100天線可留意16,700點附近，而50天線則於16,200點下方。面對窄幅上落的市況，欲作短線部署，看好可留意認購證21644，行使價17,889點，今年6月到期，實際槓桿13.3倍；看淡可留意認沽證23161，行使價14,428點，今年8月到期，實際槓桿7.8倍。
有報道指，內地遊戲市場1月實際銷售收入243億元人民幣，按年持平，移動遊戲實際銷售收入176億元人民幣。騰訊控股(00700)股價上周試近270元位置後表現反覆，50天及100天線分別於285元及近296元左右。欲作中長線爆邊準備，好倉可留意認購證22280，行使價350.2元，今年9月到期，實際槓桿7.4倍。反手看淡可留意認沽證22484，行使價207.68元，今年8月到期，實際槓桿7.5倍。
聯想好友宜部署23138
大盤股呈膠着狀態，資金留意具消息炒作的股份身上。聯想集團(00992)上月公布業績，第三財季少賺23%至3.37億美元。業績公布後股價插水，一度失守8元後大力反彈，連升3天，並已重上50天線及100天線，股價周一曾高見9.89元。欲追強勢，可留意認購證23138，行使價12元，今年7月到期，實際槓桿5.2倍。
同樣反彈力度強勁的還有新鴻基地產(00016)，財政預算案為樓市撤辣，周末樓市即見起色，新盤銷情理想，股價升破多條平均線，見今年以來高位，去年12月的高位則可留意近85元附近。如看好股價受惠，可留意認購證20968，行使價88.05元，今年12月到期，實際槓桿7.5倍。
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