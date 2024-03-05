專家視野：樓市復甦聚焦中港經濟

全面撤辣的首個周末，一二手成交數字有所改善。二手市場暢旺，中原地產及美聯物業各自統計的10大屋苑周末的兩日成交，分別錄約25宗及27宗，均是逾一年新高，按周大升逾3倍，其中天水圍嘉湖山莊錄至少11宗成交，為10大屋苑最旺。

與此同時，有發展商開賣一手單位，並於4小時沽清該批次的138伙，雖然整體銷情是值得興奮，但較一年前每周高達200宗，仍有一段距離。

事實上，全面撤辣可以吸引投資者回流，給予買家甩貨的靈活度，相信整體入市意欲將持續改善，但樓價走勢視乎需求及經濟。長遠而言，供應與需求關係是推動樓價的重要因素，發展商過去多年落成及囤積了不少一手樓，其部署及整體香港和內地經濟才是樓價的關鍵，未來會否因為全面撤辣而帶來財富效應，仍需一段時間觀察，但整體上樓價能夠回穩的機會相當高。

關注內地GDP財赤率預測 財政預算案後的另一焦點是，十四屆全國大會正式展開，全國政協會議會期6天並將於周日閉幕，投資者正觀望會議期間有關宏觀或微觀的國家事情上。會議正式開始前，全國政協新聞發言人作了一個概括，指1月已經就推動金融高質量發展召開了雙周協商座談會，將圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制、堅持以人口高質量發展、民營經濟高質量、加強中小企業數字（碼）化轉型，提升產業鏈、供應鏈韌性和安全水平等專題調研。

從投資者的角度上，焦點將放在今年制訂的經濟增長目標，以及如何在增長動力不足的挑戰下重新激活經濟，從而在投資市場中獲得一些新機遇，其中2024年預測的經濟數據目標包括：國內生產總值（GDP）、財政赤字佔GDP比率、地方政府新增專項債、通脹率等，都是投資者甚至是經濟師所關注。

過氣熱炒股業績左右後市 儘管兩會未必是股市炒作的合適時間點，更何況近年多次都是炒不起，惟假如股民仍存在期望及憧憬，就即管等待期間出現好消息。事實上，A股似乎已先行炒起，滬綜指由2月初低位持續反彈，近日已完全收復年內跌幅，更重上100天及150天線，這是自去年8月以來首次。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒