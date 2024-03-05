私宅明年落成料21載最多

本港未來私人住宅供應將大增。政府預期今年及明年落成量連續兩年上升。其中，2024年落成量逾2.2萬伙，較去年飆升約61%，而2025年料更增至近2.6萬伙，比今年預計的再多約14.3%，數量勢創約21年最多。

據差餉物業估價署資料，2023年私宅落成量約13,852伙，較2022年的約21,168伙，減約7,316伙或約34.6%。該署預測今年數量會大增至約2.23萬伙，按年多約8,448個單位。至於明年會進一步升至約2.55萬伙，比今年再多約3,200個，落成量連升兩年為2018年首見。過去10年，即2014至2023年的平均每年落成量約1.64萬伙，反映未來私宅供應明顯增加。

主要來自東九龍新界西 事實上，上周財政預算案指出，預計今年起的5年內，私宅單位每年平均落成量超過1.9萬個，較過去5年的平均數增加約15%。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚料，未來新供應不少來自東九龍的黃大仙、觀塘及啟德等，新界西主要是元朗、屯門及天水圍，港島區為黃竹坑站上蓋項目。今年新盤銷售量預期可增至兩萬伙以上，惟市場積存大量新盤貨尾單位，仍要時間消化。他相信，若息口於9月後回落，料今年樓價可升約5%，

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓則指，落成量上升對樓價料有一定下調壓力，而單位存貨量增加，以及剛撤辣的消息帶動，發展商普遍會加快賣樓步伐。事實上，去年底還有約20,300伙已落成但尚未售出。