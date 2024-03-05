新盤焦點：泰峯上樓書 擬周內開價
一眾發展商趁市況轉旺奮力起動，提速推盤。王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，項目樓書昨已曝光，緊接今日對傳媒開放示範單位。該盤合作夥伴、新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢指，很大機會周內開價，部署兩周內作首輪銷售。
最細235呎特色戶
泰峯由兩幢樓高40層的住宅大樓組成，分成4座共提供807伙，戶型涵蓋開放式至五房間隔，單位實用面積235至3,415方呎，主打的兩房單位佔整體供應逾半。當中，面積最細為第2B座5樓F室特色戶，實用面積235方呎，開放式間隔，連81方呎平台。
王新興集團銷售總監陳芷湄預告，項目設有4個示範單位，戶型為一房及兩房間隔。該盤設有94個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年6月底。
GREENWICH加推28個單位 385萬入場
個別銷情加快的樓盤加推應市。恒基地產(00012)發展的紅磡項目BAKER CIRCLE ‧GREENWICH，於剛過去3日售出28伙，套現逾1.5億元，發展商隨即昨日上載價單7號，提供28伙，折實平均呎價約19,073元，較對上一張去年11月推出的價單低約0.1%。
新價單涵蓋開放式至兩房戶，亦有3伙平台特色戶，折實價385.83萬至769.77萬元，折實呎價17,638元起。該盤將於周五分別以價單形式發售34伙及招標29樓M室頂層連天台特色戶。
海茵莊園累套53億
餘貨盤加入搶客戰，有3個現樓項目同步落實周五作新一輪銷售，合計發售155伙。九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，以先到先得發售33伙。九龍建業（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，項目累售920伙，套現逾53.4億元。
星凱‧堤岸周五賣81伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，沙田星凱‧堤岸提供1,335伙，累售約75%單位，尚餘約300伙待售。項目並撥出81伙周五以價單形式發售，入場單位為第1座19樓C室，實用面積228方呎，開放式間隔，折實價約425.2萬元，折實呎價約18,649元。同時，五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸，同日起招標發售41伙，當中24伙為去年底起曾終止交易單位。
遠東發展(00035)地產總裁方文昌稱，集團與新世界合作的啟德承景街2號項目，部署第二季登場。香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍指，愉景灣項目有機會年底推出。
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I新推「智醒投資建築期付款計劃」，簽臨時買賣合約付5%訂金後，餘款便可於發出收樓通知書時繳付。
昨單日錄逾105宗新盤成交，中國海外發展(00688)的啟德維港1號佔18宗，吸金逾1.8億元。市傳樂風集團的旺角洗衣街Elize Park首錄成交，連沽4伙，成交總金額逾2,441萬元。
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