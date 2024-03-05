新盤焦點：泰峯上樓書 擬周內開價

最細235呎特色戶 泰峯由兩幢樓高40層的住宅大樓組成，分成4座共提供807伙，戶型涵蓋開放式至五房間隔，單位實用面積235至3,415方呎，主打的兩房單位佔整體供應逾半。當中，面積最細為第2B座5樓F室特色戶，實用面積235方呎，開放式間隔，連81方呎平台。

王新興集團銷售總監陳芷湄預告，項目設有4個示範單位，戶型為一房及兩房間隔。該盤設有94個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年6月底。

GREENWICH加推28個單位 385萬入場 個別銷情加快的樓盤加推應市。恒基地產( 00012 )發展的紅磡項目BAKER CIRCLE ‧GREENWICH，於剛過去3日售出28伙，套現逾1.5億元，發展商隨即昨日上載價單7號，提供28伙，折實平均呎價約19,073元，較對上一張去年11月推出的價單低約0.1%。

新價單涵蓋開放式至兩房戶，亦有3伙平台特色戶，折實價385.83萬至769.77萬元，折實呎價17,638元起。該盤將於周五分別以價單形式發售34伙及招標29樓M室頂層連天台特色戶。

泰峯2B座5樓F室 陳淑芳（右二）稱，美聯向海茵莊園買家送贈置業賀禮。