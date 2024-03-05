元朗單日12刁 逾半蝕

Napoli開放式單位5年輸三成 後市仍有隱憂，撤辣即成為二手業主「逃生門」，不少蝕錢都照沽。元朗單日錄約12宗二手買賣，佔7宗為成交價低於購入價的損手個案，其中錦田北PARK YOHO Napoli開放式單位約5年帳面貶值逾30%。沙田第一城兩房單位原業主持貨約兩年即沽，帳面亦輸超過150萬元。

元朗二手交投爆升，區內代理指，3月首3日已錄近20宗買賣，惟樓價高位回落，業主都接受現實。如上述PARK YOHO Napoli第28座高層單位，實用面積約251方呎，日前僅以312萬元成交，呎價約12,430元。原業主於2019年購入單位，最新成交價比購入價帳面低147萬元。

撤辣後細價樓最受追捧，元朗好盛洋樓一個中高層單位，實用面積約284方呎，2018年中購入價約380萬元，日前亦只以272萬元轉售，呎價約9,577元，近6年帳面跌價逾28%。

第一城兩年貶值26% 上車盤指標沙田第一城2月全月只錄約17宗買賣，本月已錄約10宗，惟近半數需損手。中原黎宗文表示，包括40座中層F室，實用面積約284方呎，雖反價兩萬元，終以422萬元易手，呎價約14,859元。但與原業主2022年576萬元購入價相比，單位帳面貶值約26.7%。

近日不少半新盤「蝕本貨」十分搶手。利嘉閣葉鎮江表示，大埔白石角海日灣II的7座中層B室，實用面積約243方呎，開放式間隔，臨場反價10萬元，獲外區長線投資者以360萬元購入，呎價約14,815元。原業主持貨約5年帳蝕逾50萬元。

新屯中業主賠租賣樓 美聯張子健指，天水圍Wetland Seasons Park的23座中層B1室，兩房間隔，最近叫價475萬元，減價至467萬元成交，呎價約11,418元，原業主2020年初購入，帳面蝕逾80萬元。

本月屯門也錄約40宗二手買賣，有收租客見市旺「棄守」，賠租賣樓套現。置安居蘇永耀稱，區內新屯門中心1座極高層三房單位，實用面積約622方呎，原以每月1.2萬元租出，換樓客中午睇樓，晚上即出價洽購，原業主最終決定賠租金及佣金共2.4萬元，轉以470.5萬元沽貨，呎價約7,564元。

二手市場最新蝕讓個案