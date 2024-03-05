●保險業監管局就3名前保險代理人違反適當人選要求，分別採取紀律行動。其中兩宗個案的前保險代理人，使用虛假學歷證書證明自己符合成為保險代理人的最低學歷要求。兩宗個案的涉案人士被禁止重投業界3年；另一宗個案的涉案人士則在未獲得客戶授權下轉移權益，及冒認客戶以獲取帳戶資料，被積金局及保監局採取同步的紀律行動處分。