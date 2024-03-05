簡訊一覽
●第一太平(00142)宣布，菲律賓聯營Meralco PowerGen Corporation（MGen）與Aboitiz Power Corporation已協定，按六四比持股之合營Chromite Gas Holdings, Inc.，共同投資於San Miguel Global Power Holdings Corp.兩座燃氣發電廠之67%權益，料將會於今年底前開始營運。有關各方建議中之合作業務估值約為33億美元企業價值，而MGen之權益出資將約為12億美元，建議交易將在八打雁啟動菲律賓第一個兼最大規模之綜合液化天然氣設施，並預期將成為當地能源業的地標性發展。
●海底撈(06862)昨宣布，將着手推行海底撈餐廳的加盟特許經營模式，以適度擴張餐廳網絡。據了解，集團已成立加盟事業部，制訂相關經營模式細節及商務合作流程，官網已開放加盟通道。
●保險業監管局就3名前保險代理人違反適當人選要求，分別採取紀律行動。其中兩宗個案的前保險代理人，使用虛假學歷證書證明自己符合成為保險代理人的最低學歷要求。兩宗個案的涉案人士被禁止重投業界3年；另一宗個案的涉案人士則在未獲得客戶授權下轉移權益，及冒認客戶以獲取帳戶資料，被積金局及保監局採取同步的紀律行動處分。
●證監會提醒公眾提防兩間偽冒持牌虛擬資產交易平台的可疑網站，包括冒充Hash Blockchain Limited的HSKEX，透過網站https://www.hskexpro.com、https://hskex.com、https://www.hskexs.com及https://hskexit.com/營運；及冒充OSL數字證券有限公司的www.oslexu.com及www.oslint.com。
●政府統計處公布，去年第四季香港貨物吞吐量達4,380萬公噸，按年跌8.8%。抵港港口貨物及離港港口貨物分別跌6%及13.5%；去年全年計貨物吞吐量按年跌9%，抵港港口貨物及離港港口貨物分別按年跌7.7%及11.1%。貨櫃方面，上季港口處理的貨櫃按年跌10.8%，去年全年計按年跌13.7%。
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