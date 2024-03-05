可可價飆 食品商出招慳成本

朱古力原材料可可豆價格近期飆升至歷史新高，今年2月底，可可期貨更首次突破每噸6,000美元，周一則見每噸6,492.5美元，升2.61%。回顧1980至2023年，可可豆平均價格每年遠低於每噸3,500美元。

所謂「羊毛出在羊身上」，隨着可可豆價格高企，一眾糖果製造商亦取巧地減用可可豆，其中瑪氏公司（Mars）將其廣受歡迎的Galaxy朱古力棒「縮水」，將標準產品尺寸減少10克，並在不減價之下作重新包裝，令不少購物者感震驚。

部分食品製造商則尋求新方法減輕朱古力製作成本，以棕櫚油等價格便宜的替代品，取代可可豆磨碎時產生的可可脂。

要留意，不少朱古力製造商都會利用期貨市場對沖風險，購買8至9個月後的可可豆期貨對沖，惟礙於可可豆價格上漲，大宗商品經紀商Marex Group表示，相關對沖期已縮至7個或7個半月。

受惠延長減產 油價靠穩 其他商品方面，石油輸出國組織及盟友（OPEC+）同意將自願減產安排的期限，延至今年6月底。其中，沙特每日自願減產100萬桶，產量維持在每日約900萬桶。另俄羅斯自願減產47.1萬桶，伊拉克及阿聯酋的減幅幅度為22萬桶及16.3萬桶。國際油價昨反覆靠穩，紐約期油及布蘭特期油曾同升約0.5%。