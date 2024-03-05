日國民雪條加10円 社長高層鞠躬道歉

日本的獨特企業文化令人印象深刻。最近有被譽為「國民雪條」的「ガリガリ君」製造商──日本赤城乳業株式會社宣布，將產品價格從70日圓（約3.65港元）調整至80日圓（約4.17港元），雖然加價換算僅約港幣5毫子，但該企社長率領高層集體公開鞠躬道歉，向消費者表達了深深的歉意，結果加價不但未有受批評，更換來良好評價。

赤城乳業自1981年面世以來，由於價格親民，且口味獨特，獲不少日本消費者捧場，2013年更創下銷售4.75億支的紀錄。雖然市場競爭激烈致成本壓力上升，但該企仍努力維持產品價格與品質，這次價格調整自然也是「無奈」的決定。

赤城料再提價 拍定下跪片

為此，該企社長率領員工公開鞠躬道歉，一顯日本企業的傳統美德，也反映出對消費者尊重和負責任的態度。同時，公司已經預計到未來可能會有進一步的價格調整，因此提前拍攝了不同道歉程度的影片，從站立鞠躬到最終的下跪道歉，可見其對企業盈利的關注外，亦十分重視消費者感受。這種以客為先的態度，值得香港商戶多多學習。