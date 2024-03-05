日兩大藥妝店洽合併 膺全球第5
香港人經常到日本買成藥，但原來日本的藥妝店集團規模過往都在全球5大以外，可是未來將會改變。日本永旺集團日前宣布，旗下全日本最大的藥妝店Welcia控股與第二位的鶴羽控股（Tsuruha Group）已商談至合併的協議階段，將打造「超級日本藥妝」企業。
根據會計師行數據，以2021年度全球藥妝店銷售計，Welcia和鶴羽控股份分別以90億美元與80億美元排行全球第7和第8名，合併後的170億美元銷售，更一舉將第5、6位的德國Dirk Rossmann與dm-drogerie markt集團擠下，成為全球第5，逼近第4位的美國Rite Aid與第3位香港人熟悉的屈臣氏集團。
Welcia鶴羽股價逆市跌
永旺將在2027年底之前取得鶴羽控股的過半股票，將鶴羽納為合併子公司，並計劃通過換股的形式，將Welcia控股變為鶴羽控股的全資子公司。
據悉，兩大日資藥妝店合併，是看準亞洲區人口老化問題，冀搶佔區內非處方藥品的銷售市場。Welcia和鶴羽昨在日本股市逆市跌2.25%和跌3.83%；日本永旺集團則升0.26%；本地上市的永旺（香港）百貨(00984)則沒成交，收報0.66元。
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