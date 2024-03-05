比特幣再升6% 現貨ETF資管規模超白銀

加密貨幣比特幣（Bitcoin）價格再創年內新高。加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣周一曾高見約6.63萬美元一枚，日內升幅逾6%，且距離歷史高位6.9萬美元只差不足3,000美元。

至於近期比特幣走勢強勁，推動上漲的原因之一來自比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）的大量買盤。據統計，光是上周（即ETF推出以來第8周），除灰度之外的4大ETF就增持高達5.2萬枚比特幣。

期貨未平倉合約創新高 其中，貝萊德發行的ETF「IBIT」排名尤為搶眼，該基金的資產管理規模（AUM）已超越最大的白銀ETF「SLV」，衝破100億美元，象徵比特幣在傳統大宗商品市場中的地位日益增強，正一步步挑戰黃金長久以來的地位。

截至目前，貝萊德發行的ETF「IBIT」、富達的「FBTC」、方舟的「ARKB」以及Bitwise的「BITB」在大宗商品ETF的排名，分別為第3、第5、第9和第11位。

與此同時，亦有信號反映投資者短期內的拋售意欲並不強烈，且將比特幣存入「冷錢包」保管，被視為是利好幣價上漲的消息。其中，數據分析師Van Straten則引用Glassnode的數據指，單是在3月1日，提取比特幣金額中已有約23億美元，轉為放入「冷錢包」保管。

話雖如此，惟CoinGlass最新數據顯示，目前交易所的比特幣期貨未平倉合約達282.9億美元，再創下歷史新高，表示比特幣近期可能有大幅波動。

尼日利亞召幣安CEO聽證 另尼日利亞眾議院金融犯罪委員會因恐怖主義融資和洗錢疑慮向幣安（Binance）發出最後通牒，該委員會主席已正式傳喚幣安現任行政總裁（CEO）鄧偉政（Richard Teng），要求他於3月4日以前出席該委員會舉辦的聽證會，否則採取必要法律行動。

事實上，該國總統顧問Bayo Onanuga早前稱，尼日利亞政府正要求幣安賠償，以彌補經濟損失。他又稱，幣安透過炒作該國貨幣，影響了外匯匯率，導致近幾個月內奈拉貨幣貶值近70%，對尼日利亞經濟造成重大影響。