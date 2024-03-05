標指年底上望5400

美銀調高目標 料美企盈利增長勁 中港股市繼續用成熟穩重的態度，展現出「不動如山」的姿態；美股則在瓊樓玉宇的高處繼續狂歡，派對從未停止。縱然本周聯儲局主席鮑威爾可能會再次在國會聽證會上大肆「放鷹」，但依然難阻華爾街繼續狂歡高歌，最新加入這場大牛市盛宴的有美國銀行，該行大舉將標指的年底目標從原來的5,000點，大幅提高至5,400點，成為眾多賣方分析師中最為樂觀的一員。

美銀美國股票和量化策略主管Savita Subramanian表示，各項指標正閃爍着看升的股市信號，顯示未來盈利增長將更為強勁，利潤率彈性「令人驚訝」。事實上，綜合市場上25位賣方分析員對標指今年底的預測，他們對於今年底標指的平均預測目標僅為4,899.4點，甚至比現水平更低，皆因大多數分析此前都未曾料到人工智能（AI）熱潮、美國企業盈利等增長可以啟動新一輪牛市。

道指早段跌174點 根據美銀的估算，標指成分股今年的每股盈利料為235美元。而最新一季的業績期再次表明，多數美國上市公司上季度的利潤正在改善。到目前為止已公布業績的標指成分股企業中，有76%的業績超出預期。

當然，市場上仍然有一些逆勢看淡美股的專家，始終堅持着他們的觀點，例如著名「大淡友」、摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson，他對標指今年底的目標仍是4,500點，意味着較上周五收市水平低約12%。不過，Wilson近期已甚少公開發布其觀點，在媒體上的曝光率亦大減。

美股周一早段偏軟，道指跌174點，報38,913點；標指跌9點，報5,127點；納指跌49點，報16,225點。

企業消息方面，老牌零售商梅西百貨（Macy's）此前拒絕了財團提出每股21美元、總作價58億美元的收購要約。據消息人士透露，由Arkhouse Management和Brigade Capital Management組成的財團已提高收購出價，最新為每股24美元，折合總作價66億美元。梅西百貨股價早段升16.49%，報20.98美元。

另外，有「東南亞小騰訊」之稱的冬海集團（Sea Limited）公布上季度業績，期內收入按年升4.78%，至36.16億美元；淨虧損1.11億美元，按年由盈轉虧。惟該公司股價早段曾升13.22%。

Apple遭歐盟罰152億 歐盟委員會對蘋果公司（Apple Inc.）旗下應用程式商店App Store的壟斷行為罰款18億歐元（約152.85億港元），事緣音樂串流平台Spotify於2019年向歐盟投訴Apple於應用商店抽取高達30%佣金，使其與Apple Music競爭處於劣勢。Apple表明會上訴，連同被高盛剔出確信買入名單，股價周一早段跌2.42%。

經濟學人智庫（EIU）最新報告將今年全球實質國內生產總值（GDP）增長預測輕微上調至2.4%。當中，對美國今年GDP增長預測由原先的1.3%上調至1.8%，抵銷第二大經濟體中國增長率預測由原先的4.9%降至4.7%的影響。

巴克萊對今年美國經濟預測