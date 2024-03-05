港八成CEO非本地人冠絕

國際高管尋聘及領導力諮詢企業海德思哲（Heidrick & Struggles）指出，香港市場有81%行政總裁（CEO）為非本地人才，比例不但為全球最高，亦大幅高於其他亞太地區，包括新加坡（27%）和澳洲及新西蘭（19%）。

該機構發布2023《邁向職業巔峰之路》數據，分析香港、新加坡在內全球27個市場的大型上市公司中，於2022至2023年期間1,221位任職CEO的人才背景。其香港辦事處諮詢顧問吳浩然表示，香港非本地人才擔任CEO的比例連續3年蟬聯全球之首，凸顯了香港國際都會的特質，仍能吸引和留住全球頂尖管理人才，協助港企持續發展。

33%屬45歲以下 女性佔比增 去年，33%香港CEO年齡均在45歲以下，雖較上年略為下跌4個百分點，但仍高於亞太區平均水平（25%），並領先鄰近市場，例如新加坡（27%）和澳洲及新西蘭（19%）；有63% CEO擁有碩士或以上學位，為亞太區最高，並與全球水平（63%）相同。

然而，去年香港恒指企業有8%的CEO為女性，按年增3個百分點，較亞太區平均水平（12%）低4個百分點；28%香港CEO具有跨境經驗，按年升3個百分點，較亞太區平均水平（38%）低10個百分點；而具跨界別經驗的CEO有19%，與過去兩年水平相同，但較亞太區平均水平（25%）低6個百分點。