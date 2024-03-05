華電動車鬥劈價 理想股價插10％
內地電動車龍頭比亞迪股份(01211)上周五以更低價推出新車「Pro DM-i榮耀版」，相隔不足4日，下調「元PLUS」榮耀版起售價約11%，至11.98萬元（人民幣‧下同）。值得留意的是，「元PLUS」是該企出口境外的主力車款，即香港銷售的「ATTO 3」，在港稅前建議零售價為25.8萬港元起跳。
比亞迪闖南韓推平價車
不過，減價無阻比亞迪在全球拓展的計劃。南韓媒體報道指，比亞迪將在南韓推出平價款純電休旅車ATTO 3，售價為3,000萬韓圜，較同規格的現代電動車「loniq 5」便宜四分之一。有傳該企正在準備通過環境部對其電動車進行認證，最早或在第三季推出。
另外，上海政府日前推出置換新能源汽車最高萬元補貼。日資券商大和相信，其他一線城市或會倣效，推出置換補貼政策，以支持內地汽車消費需求。
寶馬泰建廠 豐田攻巴西
海外車企方面，德國寶馬集團在泰國啟動建設電池組裝工廠，投資逾16億泰銖（約3.56億港元）。巴西官員透露，日本豐田將宣布未來5年向當地投資22億美元（約171億港元），料可創造2,000個職位及製造新車款；另日本政府對豐田的暫停出貨指示已解除，旗下全國14家工廠已全部恢復營運。
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