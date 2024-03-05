華電動車鬥劈價 理想股價插10％

比亞迪闖南韓推平價車

不過，減價無阻比亞迪在全球拓展的計劃。南韓媒體報道指，比亞迪將在南韓推出平價款純電休旅車ATTO 3，售價為3,000萬韓圜，較同規格的現代電動車「loniq 5」便宜四分之一。有傳該企正在準備通過環境部對其電動車進行認證，最早或在第三季推出。