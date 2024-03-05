外資再掟 滬綜照連升3日

市場憧憬兩會期間有利好政策出台，內地A股3大指數收市揚，其中滬綜指高收12點，連升3日。不過，外資持續流出A股市場，單日經滬深股通錄得70.6億元（人民幣‧下同）資金淨流走，連續兩日淨賣出近124億元。

野村憂內地財政緊縮 滬綜指一度跌19點，低見3,007點後有買盤承接，最多升13點，全日收市報3,039點，漲0.41%；深成指最多升51點，一度倒跌74點，收市報9,438點，升3點；創業板指數報1,834點，升10點或0.59%。滬深兩市成交合共1.08萬億元。

野村證券中國首席經濟學家陸挺稱，受地產行業下行及需求疲弱，認為北京仍有可能將今年經濟增長目標，削到4.5至5%或約4.5%水平，並預計北京將宣布更大的財政赤字，憂慮中國新一年或要在財政緊縮中掙扎。

該行預計，今年地方政府淨債務融資或按年減少15%，相當於收縮1.5萬億元，或會令今年財政總支出增幅減少3個百分點，跌至接近零。

此外，預期中央或會增加政府支出、鼓勵地方政府支出，特別是當局可以選擇提高官方財政赤字、地方政府特別債券額度、發行更多中央政府特別債券、允許地方政府發行特別再融資債券來置換隱性債務、引導商業銀行幫助現有地方債務展期等；中央可透過中國人民銀行的工具，例如抵押補充貸款（PSL），以擴大其量化寬鬆計劃，為「爛尾樓」提供資金以完成項目。