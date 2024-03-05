萬科股債雙殺 股價新低

萬科上周預告昨為兩筆境內債「22萬科01」及「22萬科02」兌付利息，一年後到期的前者債價升5.05%，2027年到期的後者卻暴瀉8.64%。其他重創的債券也是較遲到期，其中2029年7月到期的「22萬科06」暴瀉35.97%，2028年5月到期的「21萬科04」急插19.25%；另有一筆2027年到期的美元債挫逾10%。

券商富瑞的分析師相信，內房上月賣樓表現仍差，觸發市場對萬科現金流的擔憂，奈何外界不太期望政府會加碼救樓市，而樓盤銷情亦難望轉勢。

不過，澳新銀行唱反調，指政府推保障性住房主導未來房屋供應將令私樓市場長期積弱，政策的轉變難望提振房屋銷售。

該行指出，國家統計局公布的待售住宅面積只計竣工項目，若把正在施工的樓盤（減去已預售的部分）一併考慮，內地去年底的住宅庫存乃當局所謂「待售面積」的10倍左右，達30億方米，鑑於還有海量的單位流入市場，疲弱的需求難以消化，房企銷情幾年內都難寄予厚望。

此外，政府為樓盤施工提供的支援政策意味將來待售的樓盤增加，樓價恐再跌，反過來強化準買家的觀望情緒，使樓市供需更失衡。

另該企之後將結合境外債重組之進度，考慮是否向高等法院申請認可令，防止當公司真的被清盤，上周二起的股份轉讓無效。碧桂園昨瀉6.34%，再創52周新低。

中國住宅庫存