萬科股債雙殺 股價新低
內房庫存恐需3.6年消化 樓價料續受壓
萬科上周預告昨為兩筆境內債「22萬科01」及「22萬科02」兌付利息，一年後到期的前者債價升5.05%，2027年到期的後者卻暴瀉8.64%。其他重創的債券也是較遲到期，其中2029年7月到期的「22萬科06」暴瀉35.97%，2028年5月到期的「21萬科04」急插19.25%；另有一筆2027年到期的美元債挫逾10%。
券商富瑞的分析師相信，內房上月賣樓表現仍差，觸發市場對萬科現金流的擔憂，奈何外界不太期望政府會加碼救樓市，而樓盤銷情亦難望轉勢。
亞洲水泥去年少賺74%
亞洲水泥（中國）(00743)去年受累內房寒冬少賺逾74%。董事長徐旭東於業績公告寫道，現時中國樓市仍在深度調整，但利好政策陸續出台，房企融資環境改善，賣樓及開發投資有望在上半年企穩、下半年稍為回暖，他又相信保障性住房、基建項目、城中村改造等持續發力，可減輕房地產對水泥行業的拖累，又謂基建仍是中國經濟今年托底的重要手段。
不過，澳新銀行唱反調，指政府推保障性住房主導未來房屋供應將令私樓市場長期積弱，政策的轉變難望提振房屋銷售。
該行指出，國家統計局公布的待售住宅面積只計竣工項目，若把正在施工的樓盤（減去已預售的部分）一併考慮，內地去年底的住宅庫存乃當局所謂「待售面積」的10倍左右，達30億方米，鑑於還有海量的單位流入市場，疲弱的需求難以消化，房企銷情幾年內都難寄予厚望。
此外，政府為樓盤施工提供的支援政策意味將來待售的樓盤增加，樓價恐再跌，反過來強化準買家的觀望情緒，使樓市供需更失衡。
碧桂園首兩月銷售瀉80%
陷困的碧桂園(02007)表示，現有資源可以保障今年房屋交付，而截至周日，已納入「白名單」的項目達217個，已有項目獲銀行放款批覆。然而，公司今年首兩個月歸屬股東權益的合約銷售金額僅92.1億元人民幣，按年瀉80.34%，對應建築面積更按年瀉85.4%。
另該企之後將結合境外債重組之進度，考慮是否向高等法院申請認可令，防止當公司真的被清盤，上周二起的股份轉讓無效。碧桂園昨瀉6.34%，再創52周新低。
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