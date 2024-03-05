環聯：港上季貸款拖欠率惹憂

香港經濟復甦遜預期，信貸資料服務機構環聯董事總經理黃凱榮表示，上季本港的貸款拖欠情況令人有所憂慮，尤其是循環貸款方面的拖欠比率較去年第三季顯著提高；又指港府公布的1月份破產數字亦見明顯增加，不過經濟數據所反映的情況有所滯後，同時該企的季度調查顯示，大部分受訪者仍對他們能維持穩定收入充滿信心。

信資通開展新一輪測試 早前有消息指，「信資通」（CDS）因去年底的公眾測試數據欠準確而須延期推出，黃凱榮相信，首輪測試可能有參與者發現信貸報告上有資料缺失或出現差異情況；又指環聯上次測試結果良好，收到非常正面的回饋，但他不知測試參與者對另外兩間機構的反饋。

「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」去年11月正式定名為「信資通」，並開展試行計劃，環聯、諾華誠信、平安金融壹賬通徵信獲選為個人信貸資料服務機構。

黃氏稱，去年底的測試涵蓋約300人；目前正展開新一輪測試，規模將擴展至1,000人，將邀請監管機構、銀行等人士參與。每人會從3間個人信貸資料服務機構中，分別獲取其個人信貸報告，並回報當中是否有錯處及可改善地方。

「信資通」何時會正式登場，環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀（Marie Claire Lim Moore）坦言難以評估，指當中涉及不少持份者，數以百萬計的信貸數據需上傳到「信資通」平台，需要同時處理多達20萬個信貸資料檔案；為確保原始數據完整性及其質素，亦要面對客戶可能質疑信用報告內容，而需作出糾正的情況，均需平台對3間機構進行協調，為測試增添難度。

至於團隊人數方面，林嘉儀指，在過去處理「信資通」的兩年間，香港團隊人數有雙位數字增長，目前該企在港擁有約200名員工，冀今年能維持雙位數增長。不過，日前有消息指，另一信貸資料服務機構諾華誠信或重組業務，包括將裁減約一成員工。