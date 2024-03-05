恒指揚 藥明系受捧 賭股捱沽

港股昨日於10天線（16,587點）水平爭持。恒生指數高開40點後，一度倒跌115點至16,473點，全日上升6點，報16,595點。國企指數及科技指數分別跌0.28%及0.38%，大市成交1,068億元，北水淨流入36.62億元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，外圍市場持續強勢，美國標指與納指上周以破紀錄新高收市，但在未有確切減息時間表前，相信對港股刺激作用有限。至於內地股市在農曆新年後明顯轉強，滬綜指已重上3,000點樓上，港股雖跟隨反彈，但升至100天線附近約16,800點現明顯阻力，料要先行整固後才有望突破，50天線附近約16,100至16,200點防守力不俗。

港股整固後有望突破 他又指，近期不少企業業績表現不俗，股價亦由低位反彈，在資金重新配置下，投資氣氛可望改善，港股整固完成後，3月仍有機會進一步突破。