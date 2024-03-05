產經

恒指揚 藥明系受捧 賭股捱沽

港股昨日稍微有進帳，北水淨買入逾36億元。（中新社圖片） 港股昨日稍微有進帳，北水淨買入逾36億元。（中新社圖片）
港股昨日稍微有進帳，北水淨買入逾36億元。（中新社圖片）
港股昨日於10天線（16,587點）水平爭持。恒生指數高開40點後，一度倒跌115點至16,473點，全日上升6點，報16,595點。國企指數及科技指數分別跌0.28%及0.38%，大市成交1,068億元，北水淨流入36.62億元。
科網股表現乏力，騰訊控股(00700)跌0.43%；傳正打造一款針對商家和達人的AI電商產品「繪蛙」的阿里巴巴(09988)跌1.3%；京東集團(09618)跌1.16%。美團(03690)升3.5%並連升第3個交易日。
大摩上調新地目標價
金融股方面，招商銀行(03968)跌1.81%；中國平安(02318)跌1.55%；建設銀行(00939)、工商銀行(01398)及滙豐控股(00005)跌幅介乎0.61至0.89%。香港交易所(00388)及中國銀行(03988)無起跌，友邦保險(01299)升1.11%。
賭股受壓，金沙中國(01928)急挫6.12%，銀河娛樂(00027)亦挫4.16%。
摩根士丹利表示，為反映近期政策支持，將新鴻基地產(00016)的目標價由94元上調至104元，較每股資產淨值（NAV）折讓由50%收窄至45%，並維持其「增持」評級。
北水新貴有炒作，藥明合聯(02268)收市大漲24.86%。其他藥明系亦有追捧，藥明康德(02359)及藥明生物(02269)分別上升12.53%及11.7%，成為首兩大升幅藍籌股。
華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，外圍市場持續強勢，美國標指與納指上周以破紀錄新高收市，但在未有確切減息時間表前，相信對港股刺激作用有限。至於內地股市在農曆新年後明顯轉強，滬綜指已重上3,000點樓上，港股雖跟隨反彈，但升至100天線附近約16,800點現明顯阻力，料要先行整固後才有望突破，50天線附近約16,100至16,200點防守力不俗。
港股整固後有望突破
他又指，近期不少企業業績表現不俗，股價亦由低位反彈，在資金重新配置下，投資氣氛可望改善，港股整固完成後，3月仍有機會進一步突破。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc