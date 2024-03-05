花旗估每百Yen兌港元長線重上6算

正當美國減息周期即將來臨之際，日本亦擺脫了多年來長期通縮的經濟周期，很大機會在今年中結束負利率政策。隨着美日息差收窄，可以預見的是日圓匯價必然會反彈。花旗的研究更估計，日圓兌每美元長線有望重回130水平，即相當於每百日圓兌港元重回6算水平。對於港人而言，若接下來有赴日本旅遊的打算，不妨及早部署提前暢錢。

日圓兌每美元昨日繼續走弱，曾見150.51；每百日圓兌港元亦險守5.2。雖然花旗對於日圓的短線預測（0至3個月）在兌每美元150，但隨着美元走軟，日圓短期內可能重返146至148之間的區間。中線來看，花旗對日圓6至12個月的目標為138，長線則為130。

日企資本開支季飆16% 另一大利好日圓的因素，在於強勁的經濟基本面。日本連續兩季錄得國內生產總值（GDP）倒退，因而步入了所謂的「技術性衰退」。不過，近期日本企業的資本開支大增，可能會在下周一公布的修訂後GDP數字上反映。目前數據顯示，日本去年第四季的企業資本開支以年率計按季大增16.4%，遠超過市場預期的2.7%及前一季的3.4%。

因此，不單止從物價的層面，就連經濟基本面都支持日本結束負利率政策。SMBC日興證券的報告亦指出，即使消費增長仍然偏向疲弱，但為彌補勞動力短缺而擴大的資本投資，顯然是對經濟起積極作用的一大因素。