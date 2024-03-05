日股首破4萬關 年內飆兩成 慎防回吐

晶片板塊發威 台股同創紀錄 香港股市在低位呆呆滯滯，繼續坐冷板櫈，但鄰近地區的股市卻愈升愈有，兩極表現形成強烈對比！所講的是日本股市昨日高開高走，在科技股領軍下，日經平均指數首度升破4萬點大關，曾高見40,314點，全日收升198點或0.5%至40,109點，創下即市及收市歷史新高。分析認為，日股衝上4萬關後有獲利回吐壓力，但由於氣氛大好，加上當地企業盈利、宏觀經濟等好消息不斷，後市仍具上升動力。

半導體股成為日本股市的主要推手，龍頭東京電子（Tokyo Electron）漲2.37%，愛德萬測試（Advantest Corp）上漲3.67%，SUMCO漲3.98%。其他科技股亦上升，住友化學和軟銀漲0.53%和0.3%。瑞銀旗下UBS SuMi TRUST Wealth Management首席投資總監青木大樹認為，先前市場把資金投進高科技的美股7雄（Magnificent 7），之後投資者如要再找新目標，很容易把目光轉向日本。

後市最牛睇45000 年初至今僅兩個多月，日股已累漲近兩成，多間券商都忙於調高指數目標以跟進。其中，日本花旗證券看得「最牛」，認為日經平均指數可上漲至45,000點；大和證券予目標43,000點。至於摩根大通證券的指數目標則最貼市，為42,000點。

各界對日股信心滿滿，不少原因是實體經濟有向好迹象，加強投資者入市的信心。日媒消息更指出，日本政府擬正式宣布日本經濟已走出通貨緊縮。

巴郡持5大商社失威 不過，另一方面，東證股價指數（TOPIX）在股市創歷史新高之時昨日卻下跌0.12%至2,706點，當中東京證券交易所Prime市場的下跌股票佔比達到69%。而「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡所持有的日本5大商社，昨日股價下跌0.06至0.52%不等。大和證券首席策略師阿部健兒相信，日股破頂後短期會有沽壓，惟上升趨勢仍將持續。瑞穗資產管理高級基金經理戶田浩司看到不少日本投資者開始在4萬點關後獲利，而隨着美國就業數據，以及日美央行各自的貨幣政策會議臨近，日股升幅可能會轉趨緩和。

台積電市值或超博通 台灣股市昨日升勢亦與日股相似，台灣加權指數同樣高開高走，盤中高見19,333點，收市仍漲369點至19,305點，創歷史新高。台股上升同樣由科技股帶動，據報美國晶片巨頭英偉達的新產品將採用台積電的4納米及3納米製程，令台積電股價彈5.22%至725新台幣收市，其市值升至18.8萬億元新台幣（約4.66萬億港元），有機會將博通（Broadcom）擠下，成為全球市值第10高的公司。

分析員指出，不少大型公司將公布今年2月的營運表現數據，屆時可能會出現「謠言時買、有新聞時沽」（Buy the rumor, sell the news）的情況，短期宜短炒為上。

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