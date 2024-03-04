股市估市：恒指後市睇實16800水平

港股上周五先跌後升，但總計全周，恒生指數回吐136點。技術上，恒指目前正處於16,200至16,800點區間，市場如何解讀及憧憬兩會及經濟相關國策，或是後市的關鍵之一。

從周線圖看，恒指終止了3連升，參考去年6月及3月的走勢，恒指在終止3連升見頂後的一個月，分別跌1,444點及1,183點，是次若未能突破並企穩100天線所在的16,800點水平，或意味升勢告終，投資者現時仍宜審慎而行。

新世界中線具值博率 與此同時，集團上周亦宣布，向華懋出售荃灣愉景新城商場及停車場全部權益，以優化資產組合。可以說，新世界目前並非最具投資亮點時刻，但各項指標均見改善，最壞情況已經過去。

走勢上，新世界股價於9元水平似乎打了雙底，如可企穩，上望阻力位首站11元，以買入價10%止蝕，中線具值博率。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有上述股份權益）