股市估市：恒指後市睇實16800水平
港股上周五先跌後升，但總計全周，恒生指數回吐136點。技術上，恒指目前正處於16,200至16,800點區間，市場如何解讀及憧憬兩會及經濟相關國策，或是後市的關鍵之一。
從周線圖看，恒指終止了3連升，參考去年6月及3月的走勢，恒指在終止3連升見頂後的一個月，分別跌1,444點及1,183點，是次若未能突破並企穩100天線所在的16,800點水平，或意味升勢告終，投資者現時仍宜審慎而行。
新世界發展(00017)上周公布中期業績，上半年度來自持續經營業務的收入170.7億元，主要受累於中港兩地的物業發展減少，而核心盈利則為48.7億元，按年升12%。市場最關注其財政健康水平，集團總負債已由去年6月底的3,349億元，降至去年底的2,320億元。
新世界中線具值博率
與此同時，集團上周亦宣布，向華懋出售荃灣愉景新城商場及停車場全部權益，以優化資產組合。可以說，新世界目前並非最具投資亮點時刻，但各項指標均見改善，最壞情況已經過去。
走勢上，新世界股價於9元水平似乎打了雙底，如可企穩，上望阻力位首站11元，以買入價10%止蝕，中線具值博率。
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