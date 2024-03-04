板塊分析：攜程受惠內地旅遊需求復甦

內地春節長假期出行消費暢旺，根據文化和旅遊部數據中心推算，春節假期出遊人次及出遊總花費等多項指標均創出歷史新高，境內出遊4.74億人次，按年增長34.3%，較2019年疫情前同期增長19%。內地遊旅客總花費6,326.87億元（人民幣‧下同），按年增長47.3%，較2019年同期亦增7.7%。至於出入境旅遊約683萬人次，包括出境遊約360萬人次、入境遊約323萬人次。

文旅部指出，春運開始以來，北方居民紛紛南下，南方居民到北方滑雪、賞冰成為新時尚。在互免簽證、通關便利及航線恢復等利好政策推動下，入境旅遊加速恢復。出境方面則以前往港澳地區、日本、南韓、東南亞、東北亞等國家及地區的短程跨境遊為主，部分旅行社「星馬泰」產品基本恢復至2019年同期水平。

分部收入方面，受惠於旅遊市場顯著復甦，第四季度住宿預訂營業收入為39億元，按年上升131%，交通票務營業收入為41億元，按年增86%，旅遊度假業務營業收入為7.04億元，按年大增329%，商旅管理業務營業收入為6.34億元，按年升129%。

攜程表示，全球旅遊業表現出卓越的韌性，並有望維持其增長趨勢。為了抓住這一趨勢並創造新機遇，公司將持續致力於投資技術與產品創新，提升客戶服務，促進旅遊業的可持續發展。受惠內地出行需求持續增長，集團前景繼續樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理 郭家耀（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份）