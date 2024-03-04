大行觀點：環球經濟須防範潛在風險

儘管冬季出現經濟衰退的可能性持續降低，惟美國經濟持續強勁並超出金融市場預期，導致「不着陸」的風險增加。目前而言，經濟「軟着陸」仍是基本預測情景。

雖然評估了各種情景下，全球可能出現的各種狀況，但今年初環球經濟已出現復甦勢頭。儘管美國地區銀行業仍然存在潛在隱憂，但基於強勁的美國經濟增長，故下調「硬着陸」概率及上調「不着陸」的可能性。雖然這並未改變對經濟「軟着陸」的基本預測情景，但已調低該情景的概率。

「金髮女孩情景」即「經濟溫和增長，低通脹、低利率」仍是主要預測，但一些複雜的因素正在逐步浮現。

通脹達標過程緩慢 現時須避免對單月數據進行過度分析，尤其是年初的數據，當中的季節性調整可能會影響整體經濟狀況。然而，種種迹象顯示，「不冷」又「不熱」的經濟「軟着陸」觀點正面臨愈來愈多挑戰。這些挑戰主要來自美國勞動市場，近期相關經濟數據回暖，部分行業明顯迅速增長，為家庭消費帶來支持。倘若經濟增長維持當前速度，那麼勞動市場再度收緊的風險有可能上升。

過去幾個月，一直強調由於商品通脹放緩（即價格增長步伐放緩）的趨勢已基本上結束，使進一步紓緩通脹壓力的責任推至服務行業。雖然房地產業有條件提供協助，但在環球經濟增長復甦的背景下，可能限制一籃子通脹因素中，其他與服務業相關的緩和價格上漲風險。

最近幾個星期，投資者已陸續接受將通脹控制在目標水平將會是一個緩慢的過程，以及環球央行需要更充分的理據來制訂貨幣政策，以確保經濟進展符合他們的預期。這傳遞給投資者的意思是，不要對近期貨幣放寬政策過度興奮。

美金融業隱藏危機 過去6個月，金融條件放寬已為經濟增長前景帶來更多支持（金融環境放寬是指包括利率和信用息差在內的一系列因素，使消費者和企業生活及營運更輕鬆）。在某種程度上，已開始看到這情況令環球製造業有所好轉。

儘管如此，亦不能完全排除經濟衰退的可能性。紐約社區銀行（NYCB）和整體美國地區銀行業面臨的困境提醒投資者，在美國聯儲局達到最終利率的一段長時間後，緊縮周期仍可能造成意想不到的後果。惟就目前而言，仍相信經濟「硬着陸」發生的概率正持續降低。

過去一個月，已進一步調整對存續期略為看好的立場，目前發現孳息曲線變得更為陡峭（即長期債券表現跑輸短期債券）較直接的存續期交易更具吸引力。

資產配置方面，仍看好優質信貸，包括證券化信貸、抵押債券及機構按揭抵押證券。與許多公司信用債相比，這些領域的估值相對較為有吸引力。投資級別信貸方面，美國市場的估值欠缺吸引力，偏好歐洲投資級別信貸，因該資產類別仍存在一定價值。

貨幣方面，已轉為更看好美元前景。尚未完全實現的環球製造業復甦最終可能對美元造成拖累。然而，目前美國國債孳息率對美元走勢產生重要影響，若孳息率上升很可能利好美元。

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