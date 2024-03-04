10大屋苑周末25刁 嘉湖最多

二手樓市升溫，中原表示，10大屋苑周末錄約25宗買賣，創逾一年新高，按周急升約3.2倍，但鴨脷洲海怡半島及荔枝角美孚新邨交投仍然捧蛋，而上車盤天水圍嘉湖山莊則錄約11宗，同期計屬該盤逾7年來最旺，當中不乏蝕讓個案。

成交量增加，樓價未見向上，嘉湖山莊周末交投量為10大屋苑中最多，但連錄多宗「蝕本」成交。該行伍耀祖稱，樂湖居13座中層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，以468.8萬元易手，呎價約8,508元。原業主2018年7月以565萬元買入，持貨約6年帳面蝕96.2萬元，或貶值約17%。

美聯張子健透露，同屋苑翠湖居4座低層F室，兩房間隔，實用面積約449方呎，買家首日睇樓即以392萬元購入，呎價約8,731元。據了解，單位2021年購入價逾520萬元，帳面跌價逾25%。

太古城售1450萬 4年貶20% 同屬細價指標屋苑的沙田第一城，過去兩日都錄約4宗買賣。中原伍錦基指，屋苑8座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，去年開價550萬元，減價至438萬元成交，呎價約13,394元，單位約8年帳面貶值約4.2%。

鰂魚涌太古城連錄約4宗買賣，3月已錄約6宗。該行莊劍嵐表示，該盤春櫻閣低層E室，實用面積約922方呎，去年底以1,630萬元放售，最終獲用家以1,450萬元承接，呎價約15,727元。原業主於2019年7月以1,820萬元買入，逾4年帳面虧損370萬元，期內貶值約20%。

大客傳掃6伙荃灣細價盤 部分地區交投彈升，有投資者開始掃貨。代理表示，荃灣荃景圍上車屋苑撤辣後速錄至少25至26宗二手買賣，市傳一組買家更斥近2,000萬元，已連購5至6個單位。另一組客則以逾620萬元，連購兩個荃灣中心實用面積逾300方呎單位。

他又指，平價盤被快速消化，荃灣中心3座中層單位，日前已簽訂臨約以348萬元轉售，較2020年底購入價帳面低逾100萬元，業主現加價20萬元繼續放盤，表明若有買家出價368萬元，會考慮賠訂重售。