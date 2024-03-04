銀主拍賣：金獅劈半球翻拍 低估價28%

取消辣招後銀主趁勢出貨。有銀行一口氣推拍逾20個銀主盤，當中大圍金獅花園單位劈價逾「半球」，僅以256萬元翻拍，較估價低出約28.7%，重返2014年水平。

環亞物業拍賣將於下周推拍多項銀主物業，當中佔約21個由一家大型銀行推拍，部分單位開價一減再減。

上述為該盤2期B座低層4室，實用面積約306方呎，現為兩房間隔，開價310萬元，其後減至308萬元，最新推拍價較之前再劈52萬元，減幅約16.9%，呎價約8,366元。該單位個別銀行網上估價約359萬元，現開價低約103萬元。

尚悅開價380萬 同場推拍將軍澳半新盤海翩匯6座低層E室，實用面積約297方呎，曾開價490萬元，最新累減約24%或逾117萬元，以372.6萬元再次拍賣，呎價約12,545元。單位銀行網上估值約516萬元，最新開價低約143.4萬元或約27.8%。原業主則於2020年以約544萬元買入。

其他拍賣行本周三也推拍多項銀主盤，其中，忠誠拍賣推出約11項物業，元朗尚悅9座低層J室，開價380萬元，以實用面積約440方呎計，呎價約8,636元。單位銀行估價約477萬元，推拍價低約20.3%。

黃開基拍賣行同日推出約31項物業，當中大角咀中原樓中層D6室，實用面積約419方呎，曾在市場開價342.5萬元拍賣，最新減價約30%，以240萬元推拍。