撤辣後首報捷 長沙灣新盤138伙沽清

大批Belgravia Place準買家到場等待即場抽籤，售樓處人山人海。

樓花期長約16個月的Belgravia Place第1期，昨日開售由早上10時起報到，大批準買家到場等待即場抽籤，售樓處擠得水洩不通。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目於A組時段共錄43組買家，合計購入67個單位。

Belgravia Place加推208伙 該盤首輪開售全數售罄，成為繼油塘親海駅II後，相隔近7個月再現首批銷售沽清的樓盤。受惠撤銷新住宅印花稅，大手客明顯增多。美聯布少明指，該行旗下有客戶斥逾1,834萬元，購入該盤四伙一房戶。

買家趙小姐亦斥資約400萬元購入一伙一房單位。她認為，現時樓價已跌至合理水平，取消壓力測試可承做較高成數按揭，撤辣後對樓市前景更有信心。

項目即晚加推價單3號，涉約208伙，折實平均呎價約16,076元，擬本周四次輪發售約208伙。

首輪單位供不應求，向隅客流入同系同區的曉柏峰，單日促成約30宗成交。恒地其他餘貨盤過去5日亦不停開單，鰂魚涌THE HOLBORN期內售出約33伙，套逾1.8億元。市傳上環CAINE HILL昨獲大手客以2,153.96萬元連購3伙。

星凱‧堤岸單日售77戶 單計剛過去周末，新盤市場已錄逾420宗成交，較對上一周撤辣前的周末僅約24宗，急增逾16倍，為近7個月以來最旺。中洲置業的沙田星凱‧堤岸昨日減價重推，發售93伙。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目即日沽出77伙，套現逾8.25億元，有7組買家認購兩伙或以上。全盤累沽1,007伙，套現逾105億元。

市況轉旺，發展商推盤信心大增，會德豐地產發展的將軍澳日出康城第12期，已預告將於周內公布命名。中原陳永傑估計，3月全月一手成交可達1,500宗，為去年3月後的一年新高。