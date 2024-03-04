簡訊一覽
●匯賢產業信託(87001)預期截至去年12月底止，錄得可供分派金額2.27億元（人民幣‧下同），較2022年同期減少60.52%，主要受到庫務項目影響，包括借貸息率較高導致利息支出增加，以及2023年中期報告所披露的已變現匯兌虧損。
●金隅集團(02009)公布，計劃將北京市海淀區西三旗金隅智造工場產業園，以基礎設施不動產投資信託基金（公募REIT）形式，分拆到上海證券交易所上市，擬集資15.31億元，並已遞交上市申請。完成後，公司將持有該隻REIT的35%權益，故其財務報表不會併入公司，只視作公司在上市證券的投資。
●內媒引述吉利控股集團董事長李書福表示，不會輕易地不生產傳統汽車，但同時在新能源領域不會落後，強調「穩中求進」，無論在市場、產品或盈利結構，今年都不會有太大變化，集團按照增長20%的規劃，安排生產和銷售。
●事隔兩年，港產鞋履品牌STACCATO及服飾品牌Initial母企百麗時尚集團再度向聯交所遞交上市申請，美銀及摩根士丹利仍為其聯席保薦人。截至去年11月底止首3季，該公司盈利為20.29億元人民幣，按年增長79%；收入按年上升12.77%至161.12億元人民幣。百麗時尚上一次於2022年3月遞表，當時有傳該公司擬集資10億美元。
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