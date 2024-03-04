●內媒引述吉利控股集團董事長李書福表示，不會輕易地不生產傳統汽車，但同時在新能源領域不會落後，強調「穩中求進」，無論在市場、產品或盈利結構，今年都不會有太大變化，集團按照增長20%的規劃，安排生產和銷售。