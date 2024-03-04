逾15%移民廿年內離加 富人居多

加拿大統計局今年2月發表的研究發現，超過15%的加拿大移民在成為永久居民後20年內，會選擇離開加拿大，包括返回祖國或移民到另一個國家。

研究針對1982至2017年之間移民加拿大的人口，發現入籍後3至7年內離開的情況最常見。當局指出，該時期普遍是移民嘗試通過找工作、住處，努力適應及融入加拿大的時間。

兩成半屬港台美法出生 此外，移民離開加拿大的比率高低，亦與移民的出生地有關。舉例，入籍加拿大後20年內返回原生地或去其他地方的人口中，超過25%是香港、台灣、美國、法國或黎巴嫩出生的移民。另一邊廂，出生在菲律賓、越南、斯里蘭卡或牙買加的移民，離開加拿大的可能性較小，比率不到10%。

教育程度較高的移民，和教育程度較低的移民相比，更可能再次移民。沒有孩子的移民，比有孩子的移民亦更有機會再次移民。至於透過投資和企業家類別移民加拿大的人，亦會較通過難民類別來的人更可能再次移民。

統計局指，超過40%的投資類別移民，以及逾30%的企業家類別移民，會在20年內離開加拿大再次移民，估計原因是這些類別包括富有的移民，他們往往流動性很強，即使他們能夠融入，也很有可能在移民後離開加拿大。