去年限外國人買樓或有影響

加拿大移民人口於去年首9個月增加逾103萬人，但同時港人移民申請大減，亦可能與去年加拿大出台政策禁止海外人士購買加拿大物業有關。

加國政府推出的《禁止非加拿大人購買住宅物業法案》於2022年6月獲國會通過，2023年1月1日正式生效，非加拿大公民或非永久居民的外國人及外國企業禁止購買加國住宅，但國際學生、聲請難民資格者和部分偏遠地區住宅可獲豁免。另當局在去年3月稍為放寬限制，准許擁有183天或以上工作許可者（適用於香港人「救生艇」計劃合資格人士）買樓。

此禁令原訂實施兩年至2025年1月1日，但當局早前決定將禁令延長兩年，至2027年1月1日才屆滿，以繼續遏抑樓市升勢。

加國政府表示，外國資金多年來湧入加拿大房地產市場，令加拿大民眾憂慮樓價過高而被排除於房地產市場。延長海外買家禁令將有助加拿大的住宅物業更能負擔，確保住宅被用作給加拿大家庭居住，而不會變成金融投機產品。

外資持溫哥華物業佔6% 移民港人普遍喜歡在移居地置業多於租樓，而禁令於去年1月生效後，港人移加申請隨即暴跌，這是否時間上的巧合見仁見智。不過，數據暫顯示加拿大的外國置業者比例不高。

在2022年，視乎不同地區，只有2至8%的加國物業由外國人擁有。其中，兩個港人最為熟悉的加國城市溫哥華和多倫多，外國人分別擁有6.4%和3.8%物業。因此，當政府延長禁令，亦不乏本地的反對聲音，質疑禁令對樓市的遏抑作用有多大，是否出於政治因素多於經濟民生因素。當移民推動加國人口快速增長，也為當地醫療和教育系統帶來壓力，繼而打擊當權者的支持率。