向世界「錢」進：港人移加申請勁插九成

上年僅455宗 移民嘆生活不易 港人移民熱門地之一的加拿大，自2021年推出為港人而設的移民計劃後，在2021年和2022年均分別吸引過萬宗申請，但到去年，申請數字突然驟降逾九成至不足460宗。展望今年，情況將如何？

加拿大媒體引述加拿大移民、難民和公民部（IRCC）的數據顯示，當局收到香港人移民加拿大的申請在2023年僅有455份，較2022年的16,195份按年大跌97%，而2021年有10,403份。

按月份計，期內申請宗數最多是2022年11月的2,222份，但隨即「盛極而衰」，在緊接的12月按月大減近47%至1,181份，到2023年1月按月再減91%至103份。在2023年9月和11月，更各只有一份港人移民加拿大的申請。

港經濟差削弱意欲 申請移民加拿大的香港人大減，甚至停止申請，分析認為可能跟加拿大新移民在找工作、找房屋居住、面對通脹高企要維持生活質素等不同方面遇到阻礙有關。有當地大學教授表示，在研究加拿大移民和難民問題時，採訪過幾十位香港移民，得悉移民們在加拿大生活不易，其中一些人更因未能適應而要回流香港。

該學者指，加國生活不易以外，另一原因可能是香港近年經濟轉差，愈來愈難在事業上有所發展，同時樓市和股市疲弱，資產貶值造成負財富效應，削弱香港人的經濟能力和移民意欲。再者，英國接連放寬BNO港人子女及配偶申請BNO簽證門檻，亦有可能減少港人移加興趣。因此，他建議加拿大政府需要更多地支持香港新移民，並提高加拿大較其他國家對香港人的移民吸引力。

通脹回落 購買力減 加拿大統計局的數據顯示，加國2022年通脹率為6.8%，2023年回落至3.9%。今年1月，消費物價指數（CPI）升幅進一步降至2.9%，為2021年3月以來首次低於3%門檻。

報告顯示，1月通脹率下降的最大因素是汽油價格受惠基數效應，由去年12月按年漲1.4%，轉為按年跌4%，按月比較更連跌5個月。食品雜貨價格升幅放緩，也對通脹降溫起正面作用。烘焙產品價格按年升4%，水果升1.9%，乳製品升1.5%。部分食品價格更下跌，包括煙肉價格按年跌8.4%，蝦價下跌3.4%。1月機票價格更按年大降14.3%，較去年12月的9.7%按年跌幅加劇；按月亦大減23.7%。分析認為，這反映加拿大央行早前接連加息後，開始削弱消費者的購買力。