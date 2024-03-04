比特幣迎減半 價格趨波動

加密貨幣今年氣勢如虹，截至上周五，比特幣及以太幣分別累升約48%及約50%，驅動力來自比特幣減半及以太幣現貨交易所買賣基金（ETF）有望獲批。比特幣減半時間預計在4月，影響層面涉及其供需、礦工的財務挑戰、價量波動、推升幣圈創新，以及增加長期投資價值。

華夏資產管理董事總經理湯紹彰認為，傳統資金於比特幣的配置比例仍很低，所以長遠仍可看好，料見每枚10萬美元；以太幣現貨ETF有機會於5月獲放行，走勢或勝比特幣。不過，比特幣減半前後波幅或有20%，即可能跌穿4萬美元。

另美股Coinbase可看高一線，主因市場上未有業務相似的股票。它目前是11隻比特幣現貨ETF中8大機構的託管者，託管約90%的ETF資產，但業績未反映相關收益，託管收入2024財年有望再增。

OPEC+延長減產 商品方面，據報石油輸出國組織及盟國（OPEC+）延長減產措施至6月底。然而，獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，隨着德國、日本等主要經濟體陷入衰退，以巴衝突有機會緩和，且美國原油庫存增量遠超預期，所以紐約期油會回落至每桶70美元以下，甚或下試64美元。盧對金價看高一線，理由是聯儲局6月減息機會極高，屆時美元及美國債息回落，金價料見每安士2,100至2,150美元。