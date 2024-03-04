日擬宣布戰勝通縮鋪路加息

正當市場預期美國聯儲局主席鮑威爾本周出席國會聽證會時重申「不急於減息」，消息指，日本政府正討論宣布國家戰勝通縮，方式是首相岸田文雄等內閣成員在記者會直接公布，或透過每月經濟報告，仍要視乎今年春季勞資談判的調薪幅度是否跟隨物價升幅，亦會考慮通脹等各種經濟數據。高官開腔等同為日本央行結束負利率鋪路。

美匯料見頂 人幣睇7算 臻享顧問董事總經理王良享認為，儘管日本央行盤算應該是維持日圓在較低水平，但以日本通脹已經持續20個月在2%之上，該行下月加息機率高，只是步伐緩慢，料0.1至0.15厘，所以此前央行會否干預圓匯走勢反而較為重要，若然升值幅度在3至4%，亦即日圓兌每美元在140水平爭持，見底機會甚高，但大升空間不大。

他續指，雖然近期美國10年期國債孳息率波動令沽美元炒家卻步，惟美匯指數應在105見頂，3月初則變動不大，預計在103.5至104.5上落，並估計其跌勢要待聯儲局本月下旬議息後才會明顯。如果鮑威爾再放風暗示停止縮表，或加速美匯指數跌勢。此外，2月份美國通脹應會輕微回落，1月份高於市場預期，只是撞正企業傳統調薪時間，加上是供應商加價窗口。

人民幣方面，王良享相信，內地當局去年在兌每美元7.3算已出手干預，反映官方不接受匯率過低，而內地上月中下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR）亦未有對人民幣造成很大影響；官方托市下，人民幣兌每美元會在7.1至7.12算上落，年內則見7算。

他對商品貨幣澳元、紐元看高一線，因近年當地移民人數驟增，拉高住屋等物價需求，通脹易升難跌，預料澳元有望上試67美仙。