AMD料圖像晶片供應不受限

人工智能（AI）熱潮之下，市場上最當炒的無廠半導體公司英偉達（Nvidia）市值已企穩在兩萬億美元以上，躋身全球最頂尖的科技龍頭企業。目前唯一有機會在圖像處理器（GPU）領域追趕英偉達的超微半導體（AMD）表示，雖然GPU的供應仍受到限制，隨着供應鏈逐步完善，未來供應限制將會消失。

雖然GPU本身是用於處理圖像的晶片，但因為其技術特點而被廣泛應用在AI模型訓練、加密貨幣「挖礦」等新世代電腦運算，而且效率比起中央處理器（CPU）強得多。AMD技術總監兼執行副總裁Mark Papermaster表示，目前所有AI大語言模型的應用，幾乎都是靠GPU完成，由於GPU在軟件和開發人員生態系統中佔據主導地位，因此AMD亦開始更加關注GPU的發展。他亦間接承認公司此前重視CPU多過GPU，並說「直到現在我們才（針對GPU產品）真正開發出世界一流的硬件和軟件」。

已與台積電建立夥伴關係 隨着市場對於GPU的需求不斷增加，供不應求的情況令其價格不斷攀升。Papermaster表示，AMD一直與主要的晶圓代工供應商台積電合作，建立了深入的合作夥伴關係。「如果我們能提前預判並理解市場信號，通常能夠滿足供應；如果有短缺，通常也能夠得到良好的控制。」

除了供應層面上的限制外，阻礙AI發展的另一大瓶頸在於能源。他稱︰「這最終將是一個關鍵的限制因素。你看到所有主要的AI基礎設施營運商都在尋找電力來源」，又指AMD非常關注產品的能源效率，且會在設計的每一代產品中推動能源效率提高，是最高優先事項之一。