美股本周聚焦就業數據及鮑威爾言論

本周環球財金焦點

美股業績期步入尾聲，市場焦點重新回到聯儲局的經濟政策預測。其中，關鍵的勞動力市場數據於本周五出爐，市場預估2月的新增非農就業職位約19萬個，而失業率則會維持在3.7%不變。聯儲局主席鮑威爾亦將於周四出席國會聽證會，就半年度貨幣政策報告向參議院作供，料會談到宏觀經濟及貨幣政策環境。

富國銀行表示，此前強勁的數據反映就算利率高企，勞動力市場依然保持非常良好狀態。不過，該行預期2月份不太可能重演此前兩個月動輒逾30萬的職位增長。此外，雖然失業救濟的申請人數仍屬較低的水平，而該數字在幾近周確有所上升。

Nothern Trust財富管理表示，聯儲局應會在3月討論調整「縮表」（出售手頭債券及按證），並且在正式開始減息周期後，才會公布停止「縮表」的計劃。

NYCB信評降至垃圾級 近期市場另一焦點在於利率長期高企下，美國會否爆發新一輪地區銀行危機。因為商業房地產壞帳而陷入財務困境、剛宣布延期發表業績的紐約社區銀行（NYCB），再遭評級機構惠譽下調其長期發行人信用評級，從「BBB-」降至「BB+」，已經變成俗稱的「垃圾級」，並同時給予其負面展望（意味有較大機會進一步降級）。惠譽同時維持美國主權評級於「AA+」、展望於「穩定」不變，但對政府還息負擔加重表示關注。

另外，人工智能（AI）及雲服務公司超微電腦（SMCI）獲納入標指，3月18日開市前生效，該公司受AI熱潮推動，年初迄今已累升兩倍；戶外用品公司Deckers Outdoor同樣獲納入標指。