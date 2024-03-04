新華資產：與萬科業務合作正常

中國人民銀行上月把5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調0.25厘，創歷來最大單次降幅，以推動房地產市場復甦。不過，信誠證券聯席董事張智威表示，不只內房股，受內房危機困擾的內銀、內險和建築類股份目前少沾手為妙。原因是內銀要為內房帳目進行撥備，建築股或因樓盤爛尾收不到尾數；險企亦可能買了內房發行的投資產品或債券而要撇帳。

專家稱樓市措施僅治標 撇開內房，上古國際集團董事梁彥穎連本地地產股亦不看好，尤其是借貸比率較高的公司，直言內地和香港刺激樓市的政策只是治標不治本，要整體經濟向好，中港地產股才有出路。

不過，張智威表示，內地宏觀經濟去年第四季漸趨平穩，相信不少藍籌的盈利表現開始改善，本月放榜的藍籌股，業績普遍有望會符合市場預期，對穩定大市亦有幫助，即使恒指短期內未有大升條件，亦不會爆股災，預期本月較大機會在15,000至17,000點上落爭持。