新華資產：與萬科業務合作正常
恒大地產逾期債務3179億
反觀「牆倒人推」的中國恒大(03333)，其內地營運實體恒大地產，1月底即母企被香港高等法院頒令清盤後兩日，未能清償的到期債務累計約3,179.87億元（人民幣‧下同），比去年底多201.77億元；累計逾期商票按月僅降不夠6億元，仍有2,044.23億元；標的金額逾3,000萬元的未決訴訟多21單，涉及金額按月多132.2億元，達5,158.19億元。
另恒大汽車(00708)就中東資金紐頓集團認購的擬議交易，仍正研究會否進行。
中國人民銀行上月把5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調0.25厘，創歷來最大單次降幅，以推動房地產市場復甦。不過，信誠證券聯席董事張智威表示，不只內房股，受內房危機困擾的內銀、內險和建築類股份目前少沾手為妙。原因是內銀要為內房帳目進行撥備，建築股或因樓盤爛尾收不到尾數；險企亦可能買了內房發行的投資產品或債券而要撇帳。
專家稱樓市措施僅治標
撇開內房，上古國際集團董事梁彥穎連本地地產股亦不看好，尤其是借貸比率較高的公司，直言內地和香港刺激樓市的政策只是治標不治本，要整體經濟向好，中港地產股才有出路。
不過，張智威表示，內地宏觀經濟去年第四季漸趨平穩，相信不少藍籌的盈利表現開始改善，本月放榜的藍籌股，業績普遍有望會符合市場預期，對穩定大市亦有幫助，即使恒指短期內未有大升條件，亦不會爆股災，預期本月較大機會在15,000至17,000點上落爭持。
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