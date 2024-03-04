投資首選大型科企「中特估」
雖然目前港股仍未有明顯轉勢反彈信號，惟大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳仍建議，投資者可以「慢慢留意中資股」，等待經濟改善以及市場信心重振。在策略方面則可以「槓鈴式」的方法部署投資組合，考慮慢慢吸納防守力較高的「中特估」（中國特色估值）板塊，以及大型科技股。
看好騰訊 受惠遊戲復甦
按細分領域來看，他較看好遊戲行業龍頭騰訊控股(00700)，因為遊戲行業無論是在增長、市場競爭環境，還是監管方面等各項條件都較為理想，此前在今年初推出收緊遊戲行業監管的徵求意見稿很快被撤回，而且遊戲版號的審批亦有所增長；加上海外遊戲市場復甦較快，對於正在拓展海外業務的騰訊亦有利。
不過，他亦補充指，考慮到中國經濟數據仍未有明顯的好轉，而且從外資角度來看，中國是新興市場之一，投資中國的關鍵在於「增長」，而隨着中資科技股的增長放緩，在外資眼中就「很難與海外的科企如微軟、英偉達等美股七雄（Mega7）」相提並論。
與此同時，從保守投資角度考慮，為了避免錯失中國市場投資機會，亦可買入能源、電訊等中特估概念股。楊韻銳解釋指，雖然過去這些舊經濟板塊約只有5%的收入增長並不算高，但隨着整體增長放緩，如今看來這樣的增長「已經不錯」，特別是這類企業通常提供高單位數的股息率，算是相當吸引。
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