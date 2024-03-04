必勝客平均單價降 擬殺入千三城鎮

她指，去年肯德基的TA出現下跌，緣於疫情封控期間，不時出現「整幢住宅大廈的住戶一起團購外賣，一筆隨時高達3,000元」，拉高了TA，連上海也要封城的2022年正是如此。現在經濟復常，TA自然回落，直接比較過去兩年的數字意義不大，把時間拉長至過去5年，可見經營方針並無改變。

肯德基豐儉由人放長線 然而，必勝客是另一回事。屈翠容憶述，2017年開始改革內地必勝客時，其TA高達122元，「門店數以千計仲唔係面向大眾市場？以前最大問題係貴夾唔飽，死得啦」，遂下令3年內甚麼都不准加價，結果TA雖然下跌，但交易量、銷售額乃至毛利率都有改善，重回正軌。

她續指，內地薄餅市場有一半價格處於50元以下，一樣賺錢，而必勝客在此的市場份額只有單位數，現已有賣39元一個的薄餅，味道毫不遜色，準備好殺入約1,300個有肯德基但無必勝客的城鎮。

旗艦食肆肯德基的策略則是「豐儉由人」。屈翠容指，既有和牛漢堡等貴價的產品，滿足想「對自己好啲」的食客，也有19.9元的套餐招客，這批顧客佔比僅中單位數，毛利率也差不多。公司在不少大專院校開店推較便宜的產品，「好食嘅感覺會記住，我哋做長線生意，大學生有成世人做佢生意。」

捕捉在家下廚疫後商機 內地肯德基的特色除了供應白粥等中式食品，還有讓顧客在家自行烹調的意粉、牛扒、全雞和葡撻等。屈翠容表示，這是疫情「逼出來」，不然會浪費很多食材，而且做外賣要提供多些選擇，但這種「新零售」可加深與顧客的關係，亦能切合內地餐飲市場在家下廚的新趨勢，事關有一批消費者尤其長者，經歷疫情後習慣在家下廚。即使收入貢獻相比堂食很小，以後也會推出，照顧顧客不同需要。

其他品牌方面，屈翠容表示，旗下中餐廳表現不錯，黃記煌賺錢，小肥羊已改革成功，去年底分別有631家和163家門店，兩者擴張都會相對進取，預計明年加起來可以過千。

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