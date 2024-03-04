敢於挑戰 升學跳出固有觀念
掌管內地過萬間KFC和3,000多間Pizza Hut的百勝中國(09987)首席執行官屈翠容，除了強調人生是一個不斷努力的過程，也要勇於跳出固有觀念，連三年級升四年級也敢挑戰。
節省開支 回饋顧客
她憶述，以前念完小學三年級便想讀五年級，不想讀四年級，學校很正常地不批准，於是她毅然報考別的小學。跟新學校的校長見面時，對方本來也說讀完三年級應該升四年級，她卻回應︰「你們又沒有明文規定讀完三年級之後不可以直接讀五年級，連我都不知道能否應付得來，你又怎知我不行，況且今天我們才初次見面！你讓我考，考上你就讓我讀（五年級），考不上就作罷。」
不料校長聽罷，居然給她一個機會，她笑言︰「其實結果只是掹車邊。」這個世界有好多「框框條條」，但正如「香港教育制度冇講過唔可以跳班」，凡事都不妨想想有沒有別的方法，當然很難一次就成功，也許要多試幾次，經歷一點挫折，可是說不定最終能夠另闢蹊徑。
話雖如此，百勝中國仍有一些原則，首先壓縮經營開支就像打掃家居般必須勤做，不然會失控，然後再把節省的開支回饋顧客，善待員工、回饋股東。然而，集團過去5年食品和包裝物成本大概維持在收入的31%左右，某程度上表示對顧客的誠意。
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