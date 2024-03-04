敢於挑戰 升學跳出固有觀念

節省開支 回饋顧客

她憶述，以前念完小學三年級便想讀五年級，不想讀四年級，學校很正常地不批准，於是她毅然報考別的小學。跟新學校的校長見面時，對方本來也說讀完三年級應該升四年級，她卻回應︰「你們又沒有明文規定讀完三年級之後不可以直接讀五年級，連我都不知道能否應付得來，你又怎知我不行，況且今天我們才初次見面！你讓我考，考上你就讓我讀（五年級），考不上就作罷。」