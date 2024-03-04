培養專注力 「問題」兒童唔怕做

「一個人如果無辦法Focus（集中）做一樣嘢，好難成事」。她說，專注是女孩子學習上的優勢，可是兒子也是10歲後才漸漸學會專注，之前完全是「靜待花開」，「花開嘅時候都好犀利，但真係要等囉」。

薰陶兒子愛閱讀 那麼，兒子的專注力又如何練成？屈翠容歸功於丈夫的努力。她憶述，疫情封控期間兒子常常留家學習，丈夫酷愛閱讀，而閱讀很需要集中精神，兒子耳濡目染下，也漸漸透過閱讀養成專注力。況且父母不閱讀，不容易讓孩子明白閱讀的好處，丈夫見兒子也閱讀，就持續給他介紹一些書目。

她的角色則是恒常向兒子發問，「中國人嘅語言好厲害，咩叫學問？學問問題囉」。他年幼時就會問他「你今日喺學校問過咩問題？」並鼓勵他向自己發問，「而我有個紀律，尊重回答他所有問題，不會說甚麼『細路仔問咩吖』，而是不時說「這是個好問題」，遇上連自己也不懂便一起找答案。換到職場，她也期望員工踴躍發問，「問問題是主動學習的重要一步，不是靠別人餵，而從學習得益的永遠是自己。」

對於一些人專注力總是不足，屈翠容亦認為不必灰心，「其實不少出色的人都會這樣，就算是ADHD（專注力失調或過度活躍症）也非甚麼過錯，引導他們將活力用在對的地方就可以了！」

鼓勵學習新事物 社會熱議人工智能（AI）未來會如何砸爛人類的飯碗，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳繼日前重申已不必讓孩子學編程後，日前被問像人類思考的電腦還有多久便會誕生，他答道，這視乎定義是甚麼，但也許5年內AI就能通過任何給人類的測驗。

屈翠容如何看待孩子的未來？她笑言，AI尚未能夠代替人類做決策，不必刻意讓兒子修讀科技，現在是自學的年代，網上有豐富的資源，最重要是鼓勵他對新事物感興趣便主動學習。