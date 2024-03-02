華經濟處新起點 砥礪前行首重質

中國股市持續低迷、經濟景氣繼續反覆，如何調節財政及貨幣政策力度、加大核心產業與民營經濟的扶持，梳理內房與地方債務風險，確保金融系統性穩定，都是當局的重要任務。雖然，來自美國的打壓只會多不會少，但以目前中國資產價格水平、高水平的對外開放，以及鼓勵外資的各項政策，有望在新起點出發，安內攘外。

雖然整體上中國經濟增長未必及得上往年，但長遠高質量發展才最重要，所謂「打鐵還要自身硬」。期待中國資本市場做起來，更好地服務全球第二大經濟體的發展，協助化解風險，刺激需求，推動現代化發展，爭取為全球資金提供回報吸引而明確、可靠的多元出路。

昨日中國官方公布的製造業採購經理指數（PMI）已連續5個月處於收縮區間，不讓人意外，皆因2月有春節淡季的因素影響。如無意外，3月企業PMI按月會見到較大反彈，尤其是小型企業景氣。事實上，更能反映民營經濟景氣的財新2月製造業PMI升至去年8月以來高位，反映貨幣政策進一步寬鬆及對經濟活動的支持開始見效，新接業務總量及新出口業務均加速增長，上半年有望保持穩步復甦勢頭。

目前中國物價水平仍低，通縮風險未解除，另方面，低成本和人民幣偏弱，皆有利中國出口競爭力。得認識現時的中國，數碼化、網聯化的速度領先各主要經濟體，在便民、降低生產如物流方面的成本，發揮着正面作用。雖然居民與企業收入增長或未如往年，但生活與經營壓力得到適度紓緩。隨着服務、技術等進步，生活質素與經營環境得到改善。這個優勢是競爭對手印度、歐、美都無法比擬，並將繼續支持中國經濟能維持4至5%的區間增長。

無可否認，內地房地產市場問題仍有待全面化解，但中國是最早着手去槓桿的經濟體，並嚴控金融風險，故不會重現日本「泡沫經濟」爆破情況。未來中國要做的是要說明，照搬西方的一套發展模式來評估中國發展，是不切實際；並得努力向外推廣中國模式，設法更好地體現「中國特色估值體系」的效益，有力扭轉美國主導國際上的「去中國化」風氣。這一點不能靠說口號，得以更大力度的政策支持和執行實踐來體現效益。說到底，外資來不來，取決的是風險與回報，符合互惠互利的基礎。

展望中國經濟與資本市場發展不會是坦途，一則外部挑戰大，諸如中美博弈不斷升級，華車企拓展海外市場面臨挑戰；二則內部包袱重，主要是內房及地方債危機需要時間化解，居民與企業需要適應在高質要求下重建增長基礎。砥礪前行，能實現穩大局、促發展，已是不容易的事。

投資者得謹記，「此一時，彼一時」，別期望昔日大水漫灌、泡沫救市的場面再現，也別奢望大國博弈會有喘息的機會。只有社會齊心把握時間推進各項部署，實現戰略目標，提升綜合競爭力，以效益向世界展示中國發展模式，才是出路。走出西方發展模式的框架，以切合中國新發展的評估方式作基礎，自然會發掘到投資中國市場的新機遇。