股市估市：聚焦兩會政策投資主題

市場憧憬兩會穩增長政策加碼，港股通南向交易資金維持淨流入，恒指本周回調時成交未見增加，反映沽壓不大。不過，港股能否進一步向上突破17,000點阻力位，須視乎政策內容有否驚喜。預計中央將會加大財政政策力度，貨幣政策維持輔助角色。重點工作圍繞化解債務，包括地方債及內房債務，科技創新及國企改革等主題同樣值得關注。另外，踏入3月業績期，投資者焦點逐步轉移至企業指引。

香港股樓雙殺，負財富效應增強。財政預算案宣布樓市全面撤辣，由2月28日起所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅以及新住宅印花稅。金管局修訂物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，以及其他相關監管要求，並暫停實施物業按揭貸款的壓力測試要求。樓市買賣稅項負擔減輕，入市門檻降低，整體樓市放寬力度超預期。

康師傅估值吸引 然而，美國減息時間表未明，高利率環境或較預期持久。另外，房屋局截至去年底數據顯示，未來3至4年一手私樓潛在供應約10.9萬伙，創有紀錄新高，按季增2,000伙。發展商面臨去庫存壓力，與此同時全面撤辣後二手供應料增加，樓價反彈力度受制約，地產股未宜樂觀。

康師傅現價對應2024財年預測市盈率8.6倍，低於過去5年平均值，股息率高達8.6厘，估值具吸引力，股價阻力位10元，支持位8.2元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）